Ağır sözler... 'Günah keçileri hoca oldu!'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAğır sözler... 'Günah keçileri hoca oldu!'
GeriFutbol Ağır sözler... 'Günah keçileri hoca oldu!'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
20 Aralık 2018 - 15:05,

Ağır sözler... 'Günah keçileri hoca oldu!'

Teknik Direktör Ümit Özat çarpıcı açıklamalar yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/9

Fenerbahçe, teknik adamlar ve transferler için DHA'ya konuşan Ümit Özat, çok tartışılacak sözlere imza attı...

2/9

- Fenerbahçe'nin durumu insanların çok malzeme yapabileceği bir konu değil. Her zaman söylüyorum; Fenerbahçe'nin forması 2 puan alır. Fenerbahçe'nin bu sorunları atlatacak gücü var.

3/9

- Fenerbahçe'den hiç teknik direktörlük teklifi gibi bir beklentim olmadı. Alın yazısı, belki ileride olur. Görüştüğüm 5-6 takım var ama pek anlaştığımız söylenemez.

4/9

- Bizim istediklerimiz bizi istemedi, bizi isteyenleri biz istemedik. Futbol günden güne kötüye giden bir hal aldı. Kulüplerin mali durumları da öyle. Geçmişte yaptığımız hataları yapmak istemiyoruz. Zamanı geldiğinde doğru bir yerden başlamak istiyoruz.

5/9

- Ankaragücü ile ilgili yorum yapmam mümkün değil, ben de orada görev yaptım, ben de oranın ekmeğini yedim. Kendi iş konuları. Her antrenörün başına bir şeyler geliyor.

6/9

- Biz daha ağırlarını yaşadık, taraftar sahaya atladı ve saldırdı. Dolayısıyla her gönderilen hocayla ilgili yorum yapmamız mümkün değil. Onlar da benim meslektaşlarımız. Bu Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin yapması gereken bir açıklama.

7/9

- Kimse zannetmesin ki her kulüp güllük gülistanlık. Maalesef günah keçileri antrenörler oluyor. Ankaragücü ya da herhangi bir kulübün iç işleriyle ilgili yorum yapmak benim haddime değil.

8/9

İşte Özat'ın DHA'ya yaptığı açıklamalar...

9/9

Günün en popüler bahisleri burada, incelemek için tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Yanal'ın kozu! Formayı unutmuştu, bu akşam 11'de...

F.Bahçe'de son dakika! Karar çıktı, Volkan Demirel...

Olcay Şahan'dan olay hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

F.Bahçe'ye 2 yıldız birden! Yanal'ın gözdesi...