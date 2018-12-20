Ağır sözler... 'Günah keçileri hoca oldu!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Teknik Direktör Ümit Özat çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Fenerbahçe, teknik adamlar ve transferler için DHA'ya konuşan Ümit Özat, çok tartışılacak sözlere imza attı...
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- Fenerbahçe'nin durumu insanların çok malzeme yapabileceği bir konu değil. Her zaman söylüyorum; Fenerbahçe'nin forması 2 puan alır. Fenerbahçe'nin bu sorunları atlatacak gücü var.
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- Fenerbahçe'den hiç teknik direktörlük teklifi gibi bir beklentim olmadı. Alın yazısı, belki ileride olur. Görüştüğüm 5-6 takım var ama pek anlaştığımız söylenemez.
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- Bizim istediklerimiz bizi istemedi, bizi isteyenleri biz istemedik. Futbol günden güne kötüye giden bir hal aldı. Kulüplerin mali durumları da öyle. Geçmişte yaptığımız hataları yapmak istemiyoruz. Zamanı geldiğinde doğru bir yerden başlamak istiyoruz.
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- Ankaragücü ile ilgili yorum yapmam mümkün değil, ben de orada görev yaptım, ben de oranın ekmeğini yedim. Kendi iş konuları. Her antrenörün başına bir şeyler geliyor.
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- Biz daha ağırlarını yaşadık, taraftar sahaya atladı ve saldırdı. Dolayısıyla her gönderilen hocayla ilgili yorum yapmamız mümkün değil. Onlar da benim meslektaşlarımız. Bu Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin yapması gereken bir açıklama.
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- Kimse zannetmesin ki her kulüp güllük gülistanlık. Maalesef günah keçileri antrenörler oluyor. Ankaragücü ya da herhangi bir kulübün iç işleriyle ilgili yorum yapmak benim haddime değil.