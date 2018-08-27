Ağır sözler... Fiyasko, ezik, yazık ve yakışıksız!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Siyah beyazlılar ağır bir eleştiriyle karşı karşıya kalırkan bazı oyuncular hedef tahtası oldu. Spor yazarları ise şu yorumlarda bulundu...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET) - Antal 2. devreye de inanılmaz şekilde kapanarak başlayıp gole davetiye çıkarttı. Pepe de bu isteğe karşılık verdi. Gariptir, Antalya, 3-2’den sonra çok rahat çıktı ve her atak gol tehlikesi oldu. Bülent Korkmaz, Drole ve Danilo’yu 2. yarıya başlarken sahaya sürseydi, olacakları tahmin etmek güç değildi. Geç de olsa Drole ve Danilo’yu sahaya süren Korkmaz, Beşiktaş’ın hızını ve coşkusunu bir süre kırdı. Beşiktaş, ikinci devre bir akıl oyunu ortaya koymadı. Tribünden sahaya yansıyan stresle birlikte bir kaos topu oynadı. Antalyalıların yerde fazla kalarak uyguladığı psikolojik savaşa da yenik düştü. Başta söylediğimi 80’de bir tek Gönül yaptı. Topu kenardan ve yerden taşıdı ve Babel’i golle burun buruna getirdi. Beşiktaş bu aklı ilk dakikadan itibaren sahaya koymalıydı. Her şeye rağmen Beşiktaş, en azından 1 puanı kurtaracak pozisyonları buldu. Ama puanı kurtarsaydı da sezon başından beri sahada ve dışındaki sorunları çözmeyecekti. Vodafone Park düştü, ayarları yenileme vakti.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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HAYRİ ÜLGEN (TAKVİM) - ŞU bir gerçek ki Beşiktaş takımında ve yönetiminde çok büyük sıkıntılar var. Bu yönetimsel tarzda başladı, yavaş yavaş da takıma yansıdı. Bir de ekonomik sıkıntıları sayarsak Beşiktaş SOS veriyor diyebiliriz. Dün Antalya maçını çıplak gözle seyrederken Beşiktaş takımının orta sahası tam bir fiyasko. Hep gözlerim Atiba'yı aradı. Demek ki Atiba-Medel ikilisi orta sahanın yükünü çekiyormuş. Kaptan Oğuzhan yetenekli bir oyuncu ama bir türlü yeteneklerini güçsüz ve formsuz olduğu için gösteremiyor.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ) - Bile bile lades demenin anlamı var mı? Antalyaspor haftalardır doğru düzgün antrenman bile yapmayan, maddi sıkıntılarla boğuştuğu için ekseni kaymış bir takım ve böyle bir rakipten üç gol yiyorsun. Yazık! Kimse Utku demesin, o gollerin hepsini Tolga da yerdi. Orta sahada iki yürüyen adamınız varsa ve bunlar ne öne, ne arkaya tam olarak gidemiyorlarsa siz birinci bölgede de, üçüncü bölgede de hep bir eksik kalırsınız.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ÖMER GÜVENÇ (VATAN) - Caner, Medel, Quaresma Beşiktaş’ın en çok mücadele eden oyuncularıydı. Oğuzhan klasına hiç de yakışmayan 2 gol kaçırdı. Ama özellikle ikinci yarıda Beşiktaş’ın en çalışken futbolcusuydu. Kötü oynayabilir, gol kaçırabilir... Kim olursa olsun, oyun içinde futbolcusunu yuhalamak, ıslıklamak da ne demek oluyor. Anlaşılır gibi değil. Kazanan Antalyaspor’u tebrik etmek gerekiyor. Nasıl kazandı? İnanılmaz mücadele etti. Beşiktaş bir koştuysa onlar 2 iki koştu. Ve kalesinde inanılmaz kurtarışlar yapan Boffin vardı. Bu galibiyeti mücadelelerine ve kalecilerine borçlular. Asla oynadıkları futbola değil.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ERMAN ÖZGÜR (FANATİK) - Negredo çabuk cevap verse bile gelen 3. gol, Erzurum’dan sonra Antalya maçında da top rakibe geçtiği anda savunmaya geçme konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş tarafında Şenol Güneş’i iyi oynamasına rağmen Tolgay’ı çıkartarak Babel’i Negredo’nun yanına çektiği çift santrforlu sisteme itti. Bu sistemle 2. yarının başında oyunu nerdeyse Antalyaspor ceza sahasında oynamaya başlayan Beşiktaş Pepe ile golü bulmasına rağmen Şenol Güneş bir hamle ile Larin’i de oyuna aldı. Fakat bu hamle olumlu bir etki yaratmadı. Yine de girilen pozisyonlara Antalyaspor Boffin ile direndi. Ve Antalya kazandı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İLKER YASİN (HÜRRİYET)- Beşiktaş Marcelo’yu, Ersan’ı, Tosic’i, Atınç’ı sattı ama Vida’yı satamadı. Bu Vida bir bağlayıcı, yapıştırıcı değil. Hele ki geniş alanlarda tam bir fiyasko. Pepe ile uyumu da çok iyi değil. O kadar stoperi kolayca satan Orman neden Vida’yı elinde tuttu anlamadık gitti. Beşiktaş’ın en ciddi sorunu: Tolgay’la Oğuzhan beraber oynar mı? İkisi de 8 numara olmak istiyor, Oğuzhan 10 numarada mutlu değil. İkinci yarı gördük ki biraz daha geriye gelince performansı artıyor Oğuzhan’ın. Sonuç olarak Beşiktaş çok farklı kazanabileceği maçı kaybetti. Sebebi ilk yarıdaki savunma zaaflarıdır. Bu skorda Antalyaspor kalecisi Boffin’in kurtardığı 8 mutlak gol ve Beşiktaş’ın futbol şansının yanında olmaması da etken.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ALİ ECE (FANATİK) - Her sorunun kaynağında Atiba’nın yokluğu var. Atiba savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçilirken takımı sırtında taşıyordu. Kanadalı, tüm takım arkadaşlarının sanki annesi babasıymış gibi arkalarını topluyordu. Dün gece ilk yarıda Atiba’sız Beşiktaş orta sahası bir ergenin yatak odasından beter dağınıktı. Geriye dönemedikleri gibi paslaşarak ileri de gidemediler, sürekli kanatlardan yapılan ortaları seyirci gibi izlediler. Topa gitmediler, topu ayaklarına beklerken rakipleri kaçırdılar.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ERMAN TOROĞLU (SABAH) - Maçın konuşulacak çok şeyi var ama kimse kusura bakmasın önce hakemden başlayacağım. Bu tarz 'ezik hakemlerle' küçük takımların mücadele etme şansları çok zor. Kırılma anı 66. dakika; Antalyalı Drole tek başına pozisyona giriyor, ceza sahasına 2 metre var. Beşiktaş kalecisi Utku çıkıyor. Topla hiç alakası yok. Rakibini öyle bir indiriyor ki bırakın pozisyona teknik açıdan bakmayı, hiçbir şey olmasa sarı kart ve faul. Ama pozisyon net kırmızı ve faul.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GÖKHAN DİNÇ (VATAN) - ŞENOL hocanın gideceğine kesin gözüyle baktığı Negredo, attığı ve yaptıkları ile Larin’i veya Love’ı kulübenin gediklisi yapacağı kesin. Maçın kilit adamlarından bir başkası ise girdiği iki net gol pozisyonunu gol yapamayan Oğuzhan oldu. Geldiğinden beri iyi sezon başlangıcı yapamayan Oğuzhan’a tepkiyi anlamak zor. Daha sezon başı ve protesto ettiğiniz kaptanınız. Biraz daha sabır. Son söz Beşiktaş’ın yıldızlarla dolu savunmasına. Bu kadar önde savunma yaparsanız rakibin hızlı forveti sizin arkanızda topla elbet buluşur. Ben Beşiktaş savunmasının bir daha bu kadar kötü olacağına, böyle basit hatalar yapacağına şans vermiyorum. Maçtan önce Bülent hocaya Beşiktaş’a 3 gol atacaksınız deselerdi inanın o da inanmazdı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Utku Yuvakuran çok talihsiz bir lig macerası yaşadı dün. Savunmasından destek alamadı. Çarpanlar, sekenler, unutamayacağı travmatik gollere yol açtı. Şimdi onun özgüvenini tazelemek ve desteklemek gerekiyor. Beşiktaş forvetlerine dönersek... Quaresma Celustka’yı rahat geçemedi, çok faul aldı ama beklenen etkinliği yaratamadı. Pepe’nin golündeki asistten fazlasını yapabilirdi. Q7, Negredo ve Babel ayaklarında top tutamadılar. Beşiktaş kazandığı duran topların hepsinde Talisca’yı aradı. Gördük ki o kayıptan sonra takımca duran top çalışması da yapmamışlar.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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CEM DİZDAR (FANATİK) - Kolay gol yediği tespit edilmiş bir takımın bir devrede üç gol yemesi savunma derslerinin ihmal edildiğini mi gösterir? Yoksa durumu kontra oynayan karşı sahaya çıkan savunma dörtlüsünün 31.7 yaş ortalamasıyla mı açıklamalı? Oğuzhan’ı yuhalamak için hazır kıta bekleyen ‘yeni taraftar’a tribündeki akli selim kalabalığın gösterdiği tepki! Tepkileri küfürlü olmasa tam isabetti...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM) - Beşiktaş'ın dünkü maçta puan kaybetmesine rağmen kötü oynadığını söylemek yanlış olur. Siyah-Beyazlılar her şeyi yaptı ancak sonuca gidemedi. Bunda Antalya'nın çağdışı futbolunun da etkisi vardı. Bülent Korkmaz'ın öğrencileri 50. dakikadan bu yana zaman geçirmek için ellerinden geleni yaptı. Beşiktaş için üzücü olan şey ise Vodafone Park'taki yenilmezlik serisinin Antalyaspor gibi zayıf bir takıma karşı bozulması oldu. Beşiktaş'ın futbolunun geçen yılın gerisinde olduğunu belirtmemiz gerekir. Antalyaspor'un da bu futboluyla dün Beşiktaş'ı yenmesine rağmen küme düşmenin en kuvvetli adaylarından biri olduğunu düşünüyorum.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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RIDVAN DİLMEN (SABAH) - Çok iyi kontraya çıkan, bir o kadar da savunma arkasına koşmaya izin veren bir Beşiktaş vardı. Gördüğümüz kadarıyla Vida'nın da bombası patlıyor. Antalyasporlu oyuncular, pozisyonlarda direkt geçtiler yanından. Beşiktaş'ın takım savunması rezalet. Çok disiplinsiz oynuyorlar. Oğuzhan kötü oynuyor ama becerikli bir futbolcu. Taraftarın da tepkileriyle beraber güven kaybı yaşıyor. Bu yüzden iyi ki oyun içinde çıkarılmadı. Üst üste maçlar Beşiktaş'ı hem mental hem de fiziksel olarak etkilemiş. Kimse böyle bir Antalya beklemiyordu.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ERTEM ŞENER (FOTOMAÇ) - Negredo'nun profesyonelliği ayakta alkışlanır. Daha düne kadar kapı gösteriliyordu kendisine ama o, oynuyor, atıyor, attırıyor. Koşuyor, durmuyor, yorulmuyor. Kaptan gibi, profesyonelce davranıyor. Öyle ki, kendi kaptanını yuhalayan tribünlere "Sakin olun, Oğuzhan'a moral verin" diyor vücut diliyle. Sahayı toparlıyor. Güneş neden Adriano'yu sağ bekte başlatıp takımı bozdu anlamadım? Neden takım ile oynuyor? Yakışmıyor Beşiktaş'a. Yakışmıyor. Dün kalede Karius da olsaydı ilk 45 dakikada skor değişmezdi. Utku'nun hiç bir günahı yoktu gollerde.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş-Antalyaspor maçından flaş kareler...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL / A.A / DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv