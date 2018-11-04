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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: Hürriyet Arşiv
04 Kasım 2018 - 07:39,

Ağır konuştu! 'Kendimi zor tutuyorum ama...'

Eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, derbi sonrası ağır sözler sarfetti...

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Tümer Metin, beIN Sports ekranlarında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı değerlendirirken çok tartışılacak şu açıklamaları yaptı...

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- Futbolda sadece kazanan önemli. 2. olanın bir önemi yok. Futbol böyle. Bütün nefreti akıtıyorlar. Karşı tarafa nefreti akıtmak o kadar kolay ki. Saygı maygı kalmadı.

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- Adam Hollanda'da Fenerbahçe'de oynamış bir sene, diğeri Brezilya'da, diğeri Kamerun'da... Sosyal medyadan fotoğraf paylaşıyor.

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- Ne ara bu kadar sevdiniz? Seneler önce ağzımdan bir şey çıktı. Asla istemem ama bir gün çok daha kötüsü olacak. Oraya doğru gidiyoruz. Üzgünüm ama oraya doğru gidiyoruz.

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- Yayıncı kuruluşta 7. senem, kendimi tutmak zorundayım ama başka bir kanalda olsam çok farklı şeyler konuşurum. Bir çocuk ölmüş ya bir çocuk. Çok şey söylerim şimdi.

6/10

- Rol model olacaksın he. Yönetici, futbolcusu, teknik direktörü siz ne yapıyorsunuz ya. Bu işin keyif kısmını unuttuk. Bu işin yarışmacı ruhunu unuttuk. Balık baştan kokuyor. (Ajansspor) 

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Olaylı derbi 2-2 sonuçlandı...

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Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti

Fenerbahçeli taraftarlar dün gece derbi maçın 2. yarısında TT Stad'ından çıkıp hastaneye gitmişti...

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