Ağır konuştu! 'Gomis'i ben mi yolladım...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ünlü yorumcu ve spor yazarı Mehmet Demirkol derbi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Yayıncı kuruluştaki beIN Manşet programında çarpıcı ifadeler kullanan Mehmet Demirkol'un flaş yorumları şöyle...
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- Oyuncular iyi mücadele etti. Ama hocalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Beşiktaş’ın bir planı yok, çok fazla enerji harcadılar. 30 dakika boşa enerji aktı. Kaloriferi açmışsın ama camlar açık. Dünkü mücadeleden dolayı Beşiktaş’ı kutlayabilirsin. Fakat; Şenol Hoca’nın standardında bir takım yoktu.
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- Şenol Güneş’in maç sonunda itiraz ettiği kısmı anlıyorum. Ama kim Şenol Güneş’i neden yollamak istesin? Beşiktaş’ta bu kadro beklenen bir kadroydu. Kötü mü oynadılar? Kötü oynadıklarını düşünmüyorum. Fakat; bildiğimiz Beşiktaş oyunu değildi. Maçı kazanırsan elbette birçok şeyin üstü kapanır. Yorgunluktan çok fazla bahsedilmeye başlandı. Şenol Güneş, Beşiktaş’ta kalsın. Kalamıyorsa futbolun için kalsın.
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- Galatasaray’ın da çok fazla pozisyonu yok. Üretim yok. İnsan tabi ki arıyor. 40 bin kişi bu maçın antrenmanını izledi. 40 bin kişi maça gitti. İnsanlar futbolu elbette istiyor.
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- Takım oynamıyor. Taraftar ortalığı yakmış, 2 pas yapamıyorlar. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray 11 puan alabilir dedim. Şimdi benimle dalga geçiyorlar. Herkes sizi mahvetmek istiyor diyelim. Yüzde 35 abone seni izlemek için uğraşıyor, yayıncı seni niye mahvetmek istesin? Fatih Terim’in cezasına gelince… Verilen ceza haksız olabilir. Fakat; takım top oynamıyor.
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- İki takımın 11’ini karşılaştırdığında çok fazla fark yok. Dorukhan ve Ozan dikkat çekiyor. İkinci yarıdaki oyun Dorukhan’ı göstermedi ama daha fazlası gelir. Güven veriyor.
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- Karius mu daha tekniktir, yoksa Vida mı? Vida’yı gömdük burada ama aradığınız oyuncu bu değildi. İlk günden itiraz ettim. Bu sene başında 12 milyon Euro teklif varsa verilmeliydi. Beşiktaş taraftarları bizim için mücadele eden bir vikingi nereye veriyoruz diyor. Ben oyunun akışını düşünüyorum.
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- Galatasaray’ın ne yapacağı belli değil. Bu takım bundan 5 ay evvel canavar gibiydi. Gomis’i de ben yollamadım. Öyle değil mi? Galatasaray’daki futbolcularda mücadele ruhu yok deniyor ama buna katılmıyorum. Galatasaray’da teknik yönetim problemi var. Fatih Terim, büyük bir teknik adam ama ortada problem var. Ne yapayım? Yok mu diyeyim?
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Galatasaray, yılın son derbisinde Beşiktaş'a boyun eğdi.
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1-0'lık galibiyetle Beşiktaş zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
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Karşılaşmada tek gol Ljajic'in penaltısından geldi.
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Albayrak'tan golcü müjdesi!
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kaybettikleri derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak devre arasında transfer dönemi için anlaştıkları futbolcular olduğunu söyledi...