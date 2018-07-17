Ağır fatura... Devler Ligi öncesi büyük şok!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geçen yaz transferde bombaları patlatan Galatasaray, yeni yıldızlarıyla şampiyonluk hedefine ulaştı ancak bu sevinci uzun sürmedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şampiyonlar Ligi için takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, hem elde edilen şampiyonluk hem de UEFA yüzünden hareket edemez duruma geldi. Bir anlamda şampiyonluğun faturası ağır oldu... İşte yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi öncesi yaşanan o şok...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Zira Şampiyonlar Ligi fırsatı yüzünden takımdan ayrılmak isteyen yok. UEFA'nın maddi şartları da yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Sarı-kırmızılı kulübün yüksek bonservis harcaması yapabilmesi için oyuncu satması gerek. Talipleri olan oyuncular ise Galatasaray'daki ev kirası, şoförlü araç, uçak biletleri gibi ekstraları bile içeren sözleşmelerinden memnunlar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları için de ayrılmak istemiyorlar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Belhanda-Feghouli ikilisi kendileriyle ilgilenen Katar kulüplerine olası teklifleri değerlendirmeye almayacaklarını söyledi. Rodrigues Galatasaray'da kazandığı 1.35 milyon Euro'yu öneren Newcastle'a gitmeyeceğini bildirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transferi düşünülen Trezeguet ve Emre Akbaba için kulüpleri Kasımpaşa ile Alanyaspor yüksek bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim fiyatı düşürmek için Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok'u önerse de bu hamle sonuç vermiyor. Çünkü bu ikiliye yıllık 2 milyon Euro verecek takım yok.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Son olarak Eren'in kesin olarak ayrılmayacağını belirtmesinin ardından Galatasaray, Alanyaspor'a 2 milyon Euro artı Tolga'yı önerdi. Alanya ekibi prensipte bunu kabul etti ama Tolga'nın yıllık 2 milyon Euro'luk ücretini yüzde 50-50 ortak ödemek şartıyla. Galatasaray cephesi de şimdi bunu değerlendiriyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçen sezon Terim'in gelmesiyle performansı artan Rodrigues, sarı kırmızılı takımın transferdeki en büyük güvencesiydi. Ancak teklifleri maddi anlamda yeterli bulmayan Rodrigues de kalmaya karar verince bütün planlar bozuldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray ile 4 yıllık daha sözleşmesi olan Feghouli yılda 3,85 milyon Euro kazanıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı kırmızılılar ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Belhanda yılda 3,35 milyon Euro alıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'da kampa alınmayan Tolga Ciğerci takımda kalması halinde 2 milyon Euro alacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kulübeden çıkamayan Eren Derdiyok, Galatasaray'da kalması halinde yılda 2,15 milyon Euro kazanacak. (Sabah)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Takımımızı en kritik dönemde yalnız bıraktığı bir gerçek!" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tolga Ciğerci hakkındaki sorulara bu yanıtı vermişti. İzlemek için videoya tıklayınız...