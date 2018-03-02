Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Affedilen Ozan Tufan idmanda ne yaptı! Arkadaşları onu görünce...
Devre arasında Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bıraktılan Ozan Tufan, Fenerbahçe'de as takıma geri döndü.
Süleyman ARAT / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Süleyman ARAT / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aykut Kocaman tarafından affedilen Ozan Tufan, 2-2'lik Beşiktaş derbisi sonrası bugün yapılan idmana katıldı... Çalışmada ise günün adamı Ozan Tufan'dı... Yaşananlara gelin hep birlikte bakalım...
Süleyman ARAT / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı. Dün akşam kupadaki Beşiktaş maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Süleyman ARAT / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 ayrı grup halinde gerçekleştirdikleri 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Antrenmanda Ozan Tufan da yer aldı. Ozan Tufan, hırsı ve çalışkanlılığı ile dikkat çekti.
Süleyman ARAT / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Affedilen ve as kadroyla birlikte çalışmalara başlayan Ozan Tufan'a ise arkadaşları büyük yakınlık gösterdi... Ozan'ın affedildiğini onu idmanda görünce öğrenen arkadaşları hemen yanına giderek milli oyuncuyla kısa bir sohbet yaptılar ve hepsi de takım arkadaşlarına sarılarak idmana başladı.
Süleyman ARAT / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarını, cumartesi günü yapacağı çalışmalarla tamamlayacak. Zorlu karşılaşmanın kadrosu ise Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından yarın açıklanacak.