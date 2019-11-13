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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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Futbol
13 KasÄ±m 2019 - 10:47,

Adriana Lima sonrasÄ± hatlar karÄ±ÅŸtÄ±! Ljajic'in eski aÅŸkÄ±yla...

BrezilyalÄ± model Adriana Lima ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla bu yaza damga vuran TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± Emir Uyar, ayrÄ±lÄ±k sonrasÄ± gaza bastÄ±.

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ABD basÄ±nÄ±nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re Uyar'Ä±n kaÃ§amak yaptÄ±ÄŸÄ± isim ise ÅŸu sÄ±ralar karÄ±ÅŸÄ±k aÅŸk hayatÄ±yla gÃ¼ndemde.

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Sosyetik iÅŸadamÄ±, konuÅŸulanlara gÃ¶re geÃ§tiÄŸimiz haftalarda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n SÄ±rp yÄ±ldÄ±zÄ± Adem Ljajic'in eski aÅŸkÄ± Sofija Milosevic'i Venedik'te sahibi olduÄŸu San Clemente AdasÄ±'ndaki otelinde aÄŸÄ±rladÄ±.Â

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Uyar, Adriana Lima tarafÄ±ndan 'reklam aÅŸkÄ±' iddiasÄ±yla terk edilmiÅŸti.

4OLAYLAR SARPA SARDI

OLAYLAR SARPA SARDI!

GÃ¼zel model, Ã¼lkesindeki gazetelerin iddiasÄ±na gÃ¶re de Uyar'la gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rken SÄ±rp futbolcu Luka Jovic'le Belgrad'da kaÃ§amak yaptÄ±.

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Milosevic aÅŸkÄ± uÄŸruna 7 aylÄ±k hamile sevgilisini aldatan Jovic, milli takÄ±ma sakatlandÄ±ÄŸÄ± yalanÄ±nÄ± uydurdu.

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Hatta futbolcu, yakayÄ± ele verince milli takÄ±m kadrosundan kovuldu..

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SÄ±rp gÃ¼zelin aynÄ± anda hem Uyar'Ä± hem de Jovic'i idare etmesi ise "Sofija'dan Emir'e aÅŸk Ã§alÄ±mÄ±" dedirtti.

8FUTBOL SEVDASI

FUTBOL SEVDASI

SÄ±rp model, geÃ§en yÄ±l BeÅŸiktaÅŸ'a transfer olan Adem Ljajic sayesinde Siyah- BeyazlÄ± taraftar tarafÄ±ndan yenge ilan edilmiÅŸti.Â

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Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda Adem Ljajic'le ayrÄ±lan Sofija Milosevic'in Luka Jovic'le aÅŸk yaÅŸamasÄ± SÄ±rbistan'Ä± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re de Jovic, Ljajic'le karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±n diye milli takÄ±ma alÄ±nmadÄ±.

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CanlÄ± Bahis kaybÄ±na %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katÄ±lmak iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

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