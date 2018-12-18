Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL
18 Aralık 2018 - 09:04,
Adresi verdi... 'Her şeyi o başa bela etti!
Fenerbahçe'de kötü gidiş sürüyor, kara bulutlar bir türlü dağılmıyor.
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Fenerbahçe son olarak da Erzurumspor'a Kadıköy'de 2-0 öne geçtiği maçta puan kaptırdı. Uzatmalarda gelen beraberlik şok etkisi yarattı. Hedefte ise tek bir isim vardı. İşte o flaş yorumlar...
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RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - Ali Koç ve yönetimi geç de olsa bir şok dalgası yaratma adına Ersun hocayı getirdi. Bir kere şunun altını çizelim; Ersun hocanın elinde sihirli değnek yok. Kendisine sunulan kadro öyle üst düzey bir topluluk da değil. Moraller desen, o da zaten dip yapmış durumda. Anlayacağınız Ersun hocanın işi hiç de kolay değil.
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GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH) - Erzurumspor ile Fenerbahçe'nin arasındaki "kalite" farkıydı. İki takımın oyun performansı ve harcadığı parayı eşleştirip, Mösyö Comolli'nin hatır hesabına gönderelim. Doğum gününde Ersun Yanal üç puana uzatma dakikalarında gelen golle veda etti. Bu yaşında kendi kendine gol atan bir takımı oldu. O anda anlamıştır niye tribünlerin kendisini istediğini. Ondan mucize bekliyorlar. Anlatsın bakalım; "Fenerbahçe böyle mi oynar?"
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EDİZ SIRAPINAR (MİLLİYET) - Ersun Yanal’ın küçük dokunuşları Fenerbahçe’ye şimdilik yetmedi. Şaka gibi iki puan daha gitti. Dün görüldü ki Yanal’ın kafasındaki takım için transfer kaçınılmaz... Kimse hocadan transfersiz transfer beklemesin... Bu takım o takım değil çünkü... Eljif Elmaslarla, Harunlarla, Slimani ve Benzialarla bu işler yürümez...
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ZEKİ UZUNDURUKAN (FOTOMAÇ) - 25 milyon Fenerbahçeli, 'Ersun Yanal gelecek, dertler bitecek' zannetti ama Ersun Yanal, Trabzonspor'da ilk yarıda 3-0 önde götürdüğü Alanyaspor maçını ikinci yarıda 4-3 kaybeden bir hoca... Fenerbahçe taraftarı şimdiden böyle skorlara da alıştırsın kendini... Sonuç olarak Fenerbahçe yine ligin dibinde. Evinde Erzurumspor maçını kazanamıyorsan hangi maçı kazanacaksın Ersun Yanal! Olan yine Fenerbahçe taraftarına oldu! Yazık, çok yazık!
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SERKAN AKCAN (FANATİK) - İlk 45 dakikada ‘Yanal oyunu’ndan pasajlar izlesek de tam performans için atan bir santrfor ve total kalite artırımı şart. Slimani koşan santrfordan atan santrfora ne zaman evrilecek? Koşanı bulmak kolay, atanı bulmak zor. Aksi halde Frey’den artısı ne?
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ERMAN ÖZGÜR (FANATİK) - Ersun Yanal ile ilk maçta Fenerbahçe’de ne değişmişti ? Özellikle maçın ilk yarısında hissedilen istek ikinci yarıya taşınamadı. Yani bu maç özelinde Fenerbahçe’nin oyununda büyük bir farklılık yoktu.
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UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) - Fenerbahçe’nin kadrosuna bakıyorum, eksikler döndüğünde defansif orta saha rolü için 4 ayrı adamı var (Mehmet, Jailson, Tolga, Oğuz). Oysa 8 numara (iki yönlü orta saha) için tek opsiyon Eljif. Sezon başı kadro mühendisliğindeki başarısızlığı gösteriyor tabii bu.
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EMRE BOL (FOTOMAÇ) - Yanal, sistemine uygun oyuncu sayısı mevcut kadroda çok az var. Enseyi karartmayalım elbette... Sadece kadro dışı olan futbolcuları affetsen bile ortalama bir "Ersun Yanal takımı" olur Fenerbahçe... Ancak transferle bu sorun çözülebilir. Bir şey daha var. Ersun hoca hiç VAR sisteminde hocalık yapmadı. Meşhur "Yugoslav faulü" bu sistemde Fenerbahçe'nin eksik kalmasına neden olur. Anlayacağınız Yeni Fenerbahçe'ye, Yeni Ersun Yanal gerekiyor. Bakalım Fenerbahçe'yi geliştirirken kendini de geliştirebilecek mi? Dünkü beraberlik kesinlikle Ersun hocaya yazmaz. Bu oyuncu kadrosuyla fazlasını beklemek Polyannacılıktan başkası olmaz!
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ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH) - Ersun Yanal'ın sıkıntılı dönemde yaptığı iki değişiklik çok yerindeydi. İyi oynamalarına rağmen Mehmet Ekici ve Valbuena maç eksikliklerinden fiziki düşüşe geçmişti. Giren diri oyuncuların da katkıları ile çok daha net pozisyonlar buldular. Ama bunları değerlendiremediler. Tam 'maç bitti' diye düşünülürken, yediği ilk golden sonra hiç pozisyon vermeyen Fenerbahçe uzatmada şok bir gol daha yiyerek çok önemli bir 2 puan kaybetti.
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ERCAN GÜVEN (MİLLİYET) - Siz Fenerbahçe’yi yönetenler… Bir devre de olsa sahada aynı adamların farklı oyunu vardı… Neden ligin dibine inen süreçte Fenerbahçe’nin “teknik akıllarına” toz kondurmadınız da “futbolcuların yetersizliğinden” bahseder oldunuz? Yapmasaydınız şu maçta bir gol yedikten sonra ruhen çökecek hale gelir miydi Fenerbahçe takımı, yoksa yeni hoca gazıyla galip bitirebilir miydi maçı? Demek ki, mecbur olduğunuz şeyden şikayet etmeyeceksiniz. Tercih ettiğiniz yanlıştan bir an önce kurtulmanız gerektiği gibi! Her şeyi başa bela eden, Fenerbahçe’nin kimyasını bozan Comolli’yi unutmayın, Ersun Yanal’ı da eğreti tutmayın. Başka şans kalmadı.
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Fenerbahçe, Erzurumspor ile evinde berabere kalırken Ersun Yanal ile bu sezon ilk maçına çıktı.
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Sarı lacivertliler ilk yarıda oyunun tek hakimiydi ve golleri de peş peşe buldu.
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İkinci yarıda ise eski Fenerbahçe sahadaydı. Rakibe bol pozisyon veren sarı lacivertliler uzatmaların son dakikasında yediği golle adeta büyük şok yaşadı.
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Fenerbahçe bu sonuçla taraftarlarına büyük üzüntü yaşatırken, küme düşme hattından da kurtulma fırsatını kaçırdı.