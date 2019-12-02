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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02 Aralık 2019 - 08:47,

Ada'da Kane ile Çağlar arasında gerilim! Kafa kafaya...

Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun'u karşı karşıya getiren maçta çok konuşulacak sahneler yaşandı...

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Everton'un 23. dakikada Richarlison ile 1-0 öne geçtiği mücadelede Çağlar Söyüncü'nün de içinde olduğu gerginlikler yaşandı.

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Ev sahibi 68'de Vardy ile 1-1'i yakalarken son 20 dakikada adeta kör dövüşü vardı...

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Oldukça mücadeleci ve sert geçen karşılaşmada Çağlar, rakip takımdan Kane ile gerginlik yaşadı.

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Mücadele sonrası iki futbolcu kafa kafaya geldi. Kane'nin yaptığı hamleye Çağlar Söyüncü reaksiyon verince tansiyon yükseldi.

5YOK BÖYLE SEVİNÇ ÇAĞLAR DA ÇILDIRDI

YOK BÖYLE SEVİNÇ! ÇAĞLAR DA ÇILDIRDI

Böyle maça son saniye golü yakışırdı ve öyle de oldu. Leicester'ın golcülerinden Iheanacho, 90. dakikada topu filelerle buluşturdu.

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Öte yandan mücadelede Cenk Tosun yedekler arasında yer aldı.

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Leicester futbolcuları çılgınlar gibi sevindi. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

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