Ada'da gündem Cenk Tosun! 'Dişlerini gösterdi'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İngiliz basını, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton'ın deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Everton'un devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Cenk Tosun Ada'yı sallamaya devam ediyor. Yıldız golcü İngiltere'de gündem oldu...
Fotoğraflar: Ajans
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Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Cenk Tosun'un attığı iki golle Everton'ın 13 Aralık'tan sonra ilk kez galip geldiğini belirttiği haberinde "Tosun dişlerini gösterdi" ifadesini kullandı.
Fotoğraflar: Ajans
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Haberde ayrıca, Stoke City'den Charlie Adam'ın 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmasının da Everton'ın galibiyetine etki ettiği aktarıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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ESPN, "Everton'ı Cenk Tosun taşıdı" başlıklı haberinde milli futbolcunun ikinci yarıda attığı iki golle deplasmanda 5 maçtır mağlup olan Everton'ın galip gelmesini sağladığı bildirildi. ESPN ayrıca, ocak ayında Beşiktaş'tan transfer edilen Cenk Tosun'un son 3 maçta 4 gol kaydettiğini vurguladı.
Fotoğraflar: Ajans
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The Telegraph gazetesi ise, "Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı" başlığıyla verdiği haberde, 26 yaşındaki futbolcunun son haftalardaki performansıyla Premier Lig'e alıştığını kaydetti.
Fotoğraflar: Ajans
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Cenk Tosun, son 3 haftada 4 gole imza atarken, Everton deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yenerek ligde puanını 40'a çıkardı.
Fotoğraflar: Ajans
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TUNCAY ŞANLI'DAN SONRA...
Cenk ayrıca bu golleriyle ilginç bir istatistiğe de imza attı. Milli golcü, Everton formasıyla Romelu Lukaku'nun Aralık 2016'daki Watford maçından bu yana bir deplasmanda iki gol atan ilk futbolcu oldu. Öte yandan Opta'ya göre Cenk Tosun, Premier Lig'de Tuncay Şanlı'dan bu yana (Kasım 2008 vs Aston Villa) bir maçta iki gol atan ilk Türk futbolcu oldu.
Fotoğraflar: Ajans
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Cenk Tosun fırtınası sürüyor! Yıldız oyuncu Stoke City filelerine 2 gol bıraktı. İzlemek için videoya tıklayınız...