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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09 Nisan 2019 - 16:48,

Ada bu olayı konuşuyor! Dev maç için geldiler ama...

Barcelona kafilesi Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak dev maç için Ada'ya adımını attı...

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Katalan devi Barcelona, Manchester United ile Old Trafford'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı ülkeye giriş yaptı.

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Yıldız futbolculara limanda ilgi oldukça fazlaydı...

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İngiliz basını, herkes maça odaklanmışken ilginç bir detaya dikkat çekti. İşte detaylar...

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23 Ocak'tan beri maç kaybetmeyen Barcelona, bu akşam saatlerinde, yarınki maç öncesi son antrenmanını yapacak ve hazırlıklarını tamamlayacak.

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Dail Mail'de yer alan haberde futbolcuların kıyafetine dikkat çekildi.

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4 bin 200 poundlık gri takım içerisinde olan Lionel Messi, Luis Suarez ve Philippe Coutinho en büyük ilgiyi toplayan isimlerdi...

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Sakatlığı dolayısıyla durumu henüz netleşmeyen Ousmane Dembele de takımla birlikte Manchester kafilesinde yer aldı...

8/16

Fransa Milli Takımı'ndan arkadaş olan Samuel Umtiti ile Paul Pogba, Şili Milli Takımı'ndan arkadaş olan Alexis Sanchez ve Arturo Vidal karşı karşıya gelecek.

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İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan fakat Katalonya ile uluslararası futbola dönüş yapan Gerard Pique de dikkatleri üzerinde toplayan bir diğer isimdi...

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Manchester United'ın eski oyuncusu, Vidal ile konuşurken kameralara yansıdı.

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Şehirde herkesin maç havasına girdiği görüldü.

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Bu arada, Zlatan Ibrahimovic de kritik maçla ilgili Barcelona'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

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"İki takımın da fantastik oyuncuları var. Hangisi gününde olacak merak konusu. Bir tarafta kuşkusuz Messi, diğer tarafta ise Pogba ön planda olacaktır."

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"Böyle maçlarda takım olmak daha önemlidir ama bu isimlerin de bireysek yeteneklerini göz ardı etmemek lazım. İki takımın da tarihi başarıları ortada, keyifli bir maç olacak."

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Leo Messi'nin Barcelona formasıyla La Liga'da attığı en güzel 10 gol...

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