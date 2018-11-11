Açıkladılar: Tarihimizin en büyük transferi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve kaptanı Ersan Gülüm, futbol kariyeri açısından sürpriz bir tercihe imza attı.
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Ersan Adem Gülüm, 2010 yazında kiralandığı Adanaspor'dan bir sezon sonra bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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Ersan Adem Gülüm, 2010 yazında kiralandığı Adanaspor'dan bir sezon sonra bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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2016 Şubat'ında Çin Süper Ligi kulüplerinden Hebei China Fortune'un yolunu tutan Ersan, Beşiktaş'a tam 7 milyon euro kazandırmıştı.
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Çin'de geçirdiği 1 yılın ardından stoper sıkıntısı nedeniyle Kara Kartal'ın yarım sezonluğuna yeniden kiraladığı Ersan, daha sonra kariyerine yurt dışında devam etmişti.
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2017 yazında da Avustralya ekibi Adelaide United'a kiraladığı 31 yaşındaki futbolcu, son olarak Hebei China Fortune'un rezerv takıma kadar düşmüştü.
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2017 yazında da Avustralya ekibi Adelaide United'a kiraladığı 31 yaşındaki futbolcu, son olarak Hebei China Fortune'un rezerv takıma kadar düşmüştü.
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Ersan, Victoria Eyalet Ligi takımlarından Whittlesea United'la 2019 sezonu için anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ersan'ın oyuncu-antrenör olarak görev yapacağı ifade edildi.
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Whittlesea United, Ersan'ı kulüp tarihinin en büyük transferi olarak duyurdu. (Fanatik)