Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Açıkladı... 'F.Bahçe'nin halini ve sırrını Alman TV'lerine anlattı!'
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, flaş açıklamalara imza attı.
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Fenerbahçeli bir oyuncunun Alman televizyonlarına takımın son durumunu, içindeki hali ve kulüpte yaşananları tek tek anlattığını itiraf etti.
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- Fenerbahçe düşmeye aday takımdır. Fenerbahçe, Antalya'da halı saha futbolu oynadı! 25 milyon Fenerbahçeli'ye bunu kim yaşatıyorsa cezasını çekmeli!
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- Fenerbahçe 17. sırada. Fenerbahçe, Rizespor'u zor yener, yenildi. Erzurumspor'u zor yener, berabere kaldı. Ersun Yanal geldikten sonra da Fenerbahçe'de bir şey değişmemiş.
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- Fenerbahçe küme düşebilir. 12. hafta 'Fenerbahçe 34 haftada 34 puan toplar' demiştim şu ada Fenerbahçe'nin 17. haftada 16 puanı var.
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- Geçen sezon Fenerbahçe 2. oldu. Son haftaya kadar şampiyonluk iddiası vardı. Transferleri saymıyorum. Biz de Fenerbahçe için 'İkincilik başarı değildir' dedik.
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- Geçen sezon bu takımdan giden 2 tane ciddi oyuncu var. Giuliano ve Josef. Kim derse 'Fenerbahçe'nin kadrosu Bursa ve Malatya'nın kadrosundan kötü' katılmam.
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- Comolli gönderilmeli. İlk onu gönderirim. Comolli'nin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ersun Yanal'ın da transferde iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor'un da bu duruma düşmesinde baş sorumlu Ersun Yanal'dır.
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- Roman Neustadter, Almanya'da bir televizyon kanalına açıklama yaptı. Televizyonun ismi şu anda aklıma gelmiyor. Roman Neustadter, "Ciddi anlamda küme düşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. 3 aydır para almıyoruz" dedi.
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"Problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Fenerbahçe şeklen bu sıralamadadır."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın ligdeki pozisyonunu hiç kimsenin içine sindiremeyeceğini söyledi...