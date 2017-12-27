Aboubakar'a dev kanca

Bir dönem Beşiktaş forması giyen PortoluVincent Aboubakar, La Liga'nın ekibinin radardında...
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 4
Porto formasıyla 20 maçta 17 gol kaydeden ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Vincent Aboubakar, La Liga'ya gidebilir.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 4
Gelecek yıl Vietto, Gameiro ve Griezmann gibi golcülerini takımda tutması zor görünen Atletico Madrid, bu ihtimaller doğrultusunda transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 4
Madrid ekibi, Porto formasıyla bu yıl harika işler çıkartan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı transfer listesinin başına koydu.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 4
Bu sezon 20 maçta 17 gol kaydeden Kamerunlu golcünün transferini Porto ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bitirmek isteyen Madrid yönetimi, takımda fazla forma şansı bulamayan Nico Gaitan'ı da Portekiz ekibine önerecek. (Fotomaç).