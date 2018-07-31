Aboubakar transferinde flaÅŸ geliÅŸme! BeÅŸiktaÅŸ derken...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Siyah beyazlÄ±larÄ±n eski yÄ±ldÄ±zÄ± transferin yine gÃ¼ndemine oturdu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Teknik DirektÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ'in Ä±srarla kadroda gÃ¶rmek istediÄŸi Aboubakar'Ä±n transferinde flaÅŸ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸte detaylar...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Sevilla'dan Aboubakar iÃ§in Porto'ya yeni bir teklif daha gitti. Portekiz basÄ±nÄ±nda A Bola'nÄ±n haberine gÃ¶re, Sevilla'nÄ±n sportif direktÃ¶rÃ¼ Joaquin Caparros Kamerunlu forveti Sevilla'lÄ± yapmak iÃ§in var gÃ¼cÃ¼yle savaÅŸÄ±yor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Porto'nun 'KiralamayÄ±n satÄ±n alÄ±n' baskÄ±sÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda pes eden Sevila, Aboubakar iÃ§in bir teklif daha yaparken, haberde fiyatÄ±n ne kadar olduÄŸu ise yazÄ±lmadÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ä°ki sezon Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ'ta forma giyen ve kazanÄ±lan ÅŸampiyonlukta Ã§ok bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayan ABoubakar'Ä±n Porto'dakis erbest kalma bedeli tam 50 milyon euro!
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ancak Portekiz kulÃ¼bÃ¼, bu fiyata mÃ¼ÅŸteri bulamÄ±yor ve oyuncusu iÃ§in ÅŸu anda 20 milyon euro istiyor. FFP ile sorunlarÄ± olan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bu parayÄ± vermesi imkansÄ±z gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor ancak Sevilla'nÄ±n hiÃ§bir mali problemi yok.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Bu yÃ¼zden istenilen rakamÄ± rahatlÄ±kla kasalarÄ±ndan Ã§Ä±karabilirler ancak onlar da transferi olabilecek en ucuz fiyata bitirmek istiyorlar.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Porto ise 20 milyon euronun altÄ±nda bir fiyatÄ± asla kabul etmiyor. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da uzun sÃ¼redir istediÄŸi Aboubakar iÃ§in Porto birÃ§ok kez Siyah BeyazlÄ± kulÃ¼be "KiralÄ±k olmaz" yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Aboubakar geÃ§en sezon 26 golle Portekiz Ligi gol kralÄ± olmuÅŸtu. Porto da ligi ÅŸampiyon tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. (Fanatik)Â
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Talisca ÅŸov sÃ¼rÃ¼yor! Ã‡in Ligi'nde forma giyen Anderson Talisca, takÄ±mÄ± Guangzhou'nun sahasÄ±nda Chogqin Lifan'Ä± 5-0 yendiÄŸi maÃ§ta 2 harika gol kaydetti. BrezilyalÄ± futbolcunun, gollerini izlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...