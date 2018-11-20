Aboubakar bombası... Bakın kimle takas oluyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve kısa sürede Süper Lig'e damga vuran Aboubakar, Türkiye'ye dönüş hazırlığında...
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Transfer bombasının patlaması için tecrübeli oyuncu bir yıldızla takas olacak... İşte o flaş gelişmenin tüm detayları...
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Aboubakar gittikten sonra golcü sorununu çözemeyen Beşiktaş, eski göz ağrısı olan Kamerunlu yıldızı geri getirmek için girişimlerini sürdürüyor.
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Sezon başında da bu oyuncuyla ilgilenen Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer dönemi yaklaşırken çok ilginç bir pazarlığa giriştiği iddia edildi. Portekiz basını, Beşiktaş’la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Pepe’nin Porto’ya dönmek istediğini, buna karşılık Beşiktaş’ın da sakatlığı devam eden Aboubakar’ı renklerine katmak arzusunda olduğunu öne sürdü. Porto yönetimiyle görüşmelerin devam ettiği de iddia edildi.
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Geçen sezon Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maçtan sonra Siyah-Beyazlılar’ın soyunma odasına gidip, kutlama yapan Aboubakar’a kendi kulübünden ve taraftarlardan büyük tepki gelmişti.
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Daha önce de Porto’da huzursuz olan Aboubakar, hocanın değişmesiyle kalma kararı vermişti. Siyah-Beyazlılar’la özel bir gönül bağı olan Aboubakar’ın da böyle bir transfere sıcak bakacağı belirtiliyor.
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Ancak bir sorun var! Aboubakar gelse bile çapraz bağları koptuğu için sezon sonuna kadar oynayamayacak.
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Porto takımıyla bu sezona iyi bir başlangıç yapan Aboubakar, Tondela ile oynanan lig maçında sakatlanmış ve sahalardan 6 ay uzak kalacağı bildirilmişti.
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Sol diz çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Aboubakar’ın ancak haziran ayında normal çalışmalara başlaması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar böyle bir takası gerçekleştirse bile bu sezon golcü problemi yaşamaya devam edecekler. Kamerunlu oyuncu bu sezon 6 lig maçında 4 gol atmıştı. (Akşam)
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Rivaldo'dan tarihe geçen rövaşata golü!
Suarez, Ronaldinho ve Rivaldo... Barcelona tarihine geçen en şık rövaşata golleriyle karşınızdayız!