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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
A Spor
20 Mart 2019 - 11:03,

Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibinin 6 puan önünde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'dan sürpriz karar...

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İstanbul ekibinin teknik direktörü gelecek sezonla ilgili bir hamlede bulundu...

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Tarihinin ilk şampiyonluğu yaşamak için mücadelesini sürdüren Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları başladı...

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Devre arası transfer dönemini iyi değerlendiren Başakşehir, savunmaya Serdar Taşçı ve Fedor Kudryashov hamlelerini yapmıştı...

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Turuncu lacivertliler, Ersun Yanal'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği yıldız futbolcuya talip oldu.

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Gelecek sezon için stoper rotasyonunu genişletmeyi planlayan Abdullah Avcı'nın Fenerbahçeli yıldızı takımında görmek istediği öğrenildi.

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Ersun Yanal'ın gelecek sezon takımda görmek istemediği oyuncular arasında yer alan Roman Neustadter'in Rusya'ya veya Almanya'ya gitmesi bekleniyordu.

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Fakat ortaya sürpriz bir iddia atıldı… O da Avcı'nın stilini çok beğendiği Roman'la sözleşme imzalanmasını istediği oldu..

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Medipol Başakşehir'in sezon sonunda Neustadter ile temasa geçeceği kaydedildi.

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Kariyerine Almanya'nun Mainz 05 takımında başlayan Rus stoper, Borussia Mönchengladbach ve Schalke 04 takımlarında top koşturduktan sonra 2016 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe transfer olmuştu.

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Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2,5 milyon Euro.

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Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in Kayserispor deplasmanında 2 puan bıraktığı maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

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