Abdullah Avcı'dan duygusal veda

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
8 puanlık farktan şampiyonluğu kaçırırken, rakibin taraftar ve camia gücünü nasıl kullandığını çaresizce izlemek zorunda kaldı!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/11
Başakşehir’deki 13 yıllık maceraya son noktayı koyarken, hem kendisi hem de Başkan Göksel Gümüşdağ gözyaşlarına engel olamadı. En büyük rüyasını, kendi deyimiyle ‘en iyisi’ dediği Beşiktaş taraftarıyla yaşamak için yola çıktı. Tıpkı Şenol Güneş gibi.
2/11
Daha 13 Nisan’da Vodafone Park’a Başakşehir’in başında Beşiktaş'ın şampiyonluktaki rakibi olarak çıkan Abdullah Avcı, henüz resmi olarak açıklanmasa da artık Beşiktaş'ın yeni hocası. Avcı için hem zor hem de kolay bir karar oldu!
3/11
8 puanlık avantajını Galatasaray’a kaptırarak şampiyonluktan olan Avcı, belki bunu dışarı fazla yansıtmadı ama kaçan tarihi fırsat nedeniyle büyük acı çekti! Avcı’yı en çok etkileyen nokta ‘arkasında taraftar gücü olmadan’ mücadele etmekti.
4/11
Rakibin taraftar ve camia gücünü nasıl kullandığını çaresizce izleyen Avcı, sezon bitiminde kararını vermişti; Artık 12 kişi oynamak istiyordu! Rakip takım topu ayağına aldığında statta kulakları sağır eden bir gürültü duymak en büyük hedefi haline gelmişti! Bu gürültüyü medyaya da taşımak işin bir diğer tarafıydı.
5/11
Şampiyonluk
Oynattığı futbol, istikrarı, duruşu nedeniyle aldığı övgüleri teknik adamlığında henüz şampiyonlukla taçlandıramayan Avcı, yakın çevresine, “En başarılı istatistikleri yakalayan hocalardan biriyim ama şampiyon olmadığım için çeşitli eleştirilere maruz kalıyorum.
6/11
Süper Lig’de şampiyonluk kupasını kaldırmadan da bu eleştiriler kesilmeyecek gibi duruyor” şeklinde dert yanarken, Kara Kartal’da şampiyonluk hedefine ulaşması halinde Şenol Güneş ile de aynı kaderi paylaşacak.
7/11
Teknik direktörlük kariyerine 1988-89 sezonunda başlayan Güneş, uzun yıllar şampiyonluk hasreti çektikten sonra 63 yaşında Beşiktaş’ın başında bu mutluluğu yaşamıştı. Avcı da tıpkı Şenol Güneş gibi şampiyonluk hasretine Dolmabahçe’de son vermeyi hedefliyor...
8/11
Avcı, dün 13 yıldır birlikte çalıştığı Göksel Gümüşdağ’a veda ederken, görüşmede son derece duygusal anların yaşandığı, hem Gümüşdağ hem de Avcı’nın gözyaşlarına engel olamadığı ifade edildi.
9/11
Başakşehir’de hem maddi hem de manevi olarak tıkır tıkır işleyen bir düzende çalışan Avcı, veda kararını vermekte zorluk çekse de, şampiyonluk hedefi ağır bastı.
10/11
‘Kadroda yıldız çok, kozumuz taraftar’
Abdullah Avcı, Siyah- Beyazlı kulübün finansal sorunları hakkında ise yakın çevresine şunları söyledi:
11/11
Kadroda çok kaliteli oyuncular var. Onlarla çalışacağım için heyecanlıyım. Yapılacak bir kaç takviyeyle takım istediğim seviyeye gelir. Zaten benim şampiyonluk yarışındaki en büyük kozum, Beşiktaş’ın müthiş taraftarı olacak.