Abdullah Avcı sonrası açıklandı! Arda ve Visca...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankara'da Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nde Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı.
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Orman, transferlerle ilgili de önemli bir açıklama yaptı, Abdullah Avcı'nın en çok merak edilen konudaki düşüncelerini de duyurdu.
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Transfer sorularını da yanıtlayan Orman, "Hocamızla daha bugün anlaştık. Şu anda birinci işimiz kendi ekibini kurmak. Ondan sonra kamp organizasyonu sonrasında da transferlere başlayacağız." dedi.
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Daha gece geç saatlerde TRT Spor'a bağlanan Orman gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte o sözler...
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SON İKİ SEZONU HAKEMLER BELİRLEDİ
"Şampiyonu hakemlerin değil, futbolcuların ve teknik adamların belirlediği bir lig olmalı. Alanyaspor - Galatasaray maçı geçen sezon ligin şampiyonunu belirledi. Hakemlik faciası yaşandı. Bu sene de Rize ve Beşiktaş maçları var..."
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"Avcı ile kontrat senesi 3 sene. İmzaları atacağız. Basına yapacağımız tören bayramdan sonra olur. Para ile alakalı aşırı talepleri olan bir hoca değil. Talebi biz söyledik. Beşiktaş standartlarında iyi bir kontrat vermeye çalıştık."
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7 KİŞİLİK EKİPLE GELİYOR
"Hoca 7 kişilik ekibiyle gelecek. Mesela Guardiola bir yere gittiğinde 10 kişilik ekibini alıyor. Hocanın ekibi belirleyici olacak."
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"Zaten Ljajic'in sözleşmesi geçen sene bitmişti. Torino kulübü devre arası biz Beşiktaş'a vermedik dedi sattık dedi. Doğru söyledi. Nasıl ödeyeceğimiz geçen seneki anlaşmada vardı. Anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyorlar. KAP'a bildirdik."
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"Edin Visca ise çok kıymetli bir futbolcu ama şartları zor. Transfer etme olanağımız yok şu an. Eminim Başakşehir'in beklentileri vardır. Bizim de o beklentileri karşılayabilecek durumumuz yok."
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"Arda Turan'ı transfer etme gibi niyetimiz yok."
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"İyi bir kadro kuracağımıza inanıyorum. Bu sene devre arasında şampiyon değildik ama bir anda gelebiliyoruz. Bu sene ilk yarı iyi gelmemiz lazım."
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"Geçen sene ilk yarı çok puan kaybettik. Geçen sene 85-100 milyon Euro'lu takımken düşük rakamda olan takımlara puan kaybettik."