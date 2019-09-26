Abdullah AvcÄ± depremi! Ä°stifa kararÄ±...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Vodafone Parkâ€™ta saat 11.00â€™de gerÃ§ekleÅŸtirilecek toplantÄ±da, bundan sonra izlenecek yol haritasÄ± da belirlenecek. TÃ¼m yÃ¶neticilerin tam kadro katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±da Fikret Orman, aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± aÃ§Ä±klayacak ve seÃ§im sÃ¼recinin izlenecek yÃ¶netimi belirleyecek.
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BugÃ¼n ya Orman, yÃ¶netim ile birlikte istifa edecek ya da sadece Orman... Bu durumda iki ayrÄ± tablo ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.Â
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Toplu istifa olursa...
BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 36. maddesinin (c) fÄ±krasÄ±na gÃ¶re sadece kulÃ¼p baÅŸkanÄ± gÃ¶revini bÄ±rakÄ±rsa, olaÄŸan seÃ§ime 6 aydan fazla sÃ¼re olduÄŸu iÃ§in, ikinci baÅŸkan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 30 gÃ¼n iÃ§inde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurula gidilecek. Bu durumda koltuÄŸa Serdal AdalÄ± oturacak.
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Ancak bugÃ¼n tÃ¼m yÃ¶netim kurulu istifa eder ve yedeklerle de Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamazsa, bu durumda (d) fÄ±krasÄ±na gÃ¶re baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna divan baÅŸkanÄ± Tevfik YamantÃ¼rk oturacak ve kulÃ¼bÃ¼ seÃ§ime divan yÃ¶netimi gÃ¶tÃ¼recek.
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Abdullah AvcÄ± ne yapacak?
Fikret Ormanâ€™Ä±n gÃ¶revi bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±yla teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±â€™nÄ±n da akÄ±beti merak konusu oldu.
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Ä°stifa kararÄ± iddiasÄ±
Siyah beyazlÄ±larÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±â€™nÄ±n Ormanâ€™Ä±n kararÄ±nÄ± yÃ¶netici Ahmet KavalcÄ±â€™dan Ã¶ÄŸrendiÄŸi belirtilirken, kendisinin de istifa kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.
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Ancak BaÅŸkan Fikret Ormanâ€™Ä±n Abdullah AvcÄ±â€™dan istifa konusunda acele etmemesini ve seÃ§im sÃ¼recine kadar siyah beyazlÄ± takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda kalmaya devam etmesini istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â·
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ABDULLAH AVCI YÃ–NETÄ°MÄ°N TAVRINI BEKLEYECEK
Fikret Ormanâ€™Ä±n gÃ¶revi bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±yla teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±â€™nÄ±n da akÄ±beti merak konusu oldu. AvcÄ±, Ormanâ€™Ä±n kararÄ±nÄ± yÃ¶netici Ahmet KavalcÄ±â€™dan Ã¶ÄŸrendi.
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AvcÄ± da istifa kararÄ± aldÄ± ama Ormanâ€™Ä±n takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda kalmaya devam etmesini istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
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SÃ¼per Ligâ€™in ilk 5 haftasÄ±nda sadece 5 puan toplayabilen siyah beyazlÄ±lar, bu hafta Trabzonspor ile kritik bir maÃ§a Ã§Ä±kacak
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AvcÄ±, mevcut durumdan takÄ±mÄ±n etkilenmemesi adÄ±na oyuncularÄ± sÄ±kÄ± ÅŸekilde hazÄ±rlÄ±yor.