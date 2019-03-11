Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Büyük bomba! Yıllardır Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı da büyük takımların gözdesi oldu.
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İşte detaylar...
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Adı Türkiye'deki büyüklerin yanı sıra Avrupa ile de anılmaya başlayan deneyimli teknik adama İspanyollar kanca attı.
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Son 3 sezonda şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir'in başarısında büyük payı olan teknik direktör Abdullah Avcı'ya İspanyolların ilgisi devam ediyor.
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Tecrübeli çalıştırıcıyı gündeme alan Sevilla kulübünden yetkililerin önceki gün Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip ederek notlar aldıkları iddia edildi.
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55 yaşındaki çalıştırıcının Başakşehir ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2014 yazından bu yana Medipol Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğunda oturan Abdullah Avcı, bu süreçte takımının başında 216 mücadeye çıktı ve 1.88 puan ortalaması yakaladı.
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BEŞİKTAŞ İSTİYOR
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar, bu hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında takımın başına getirilmesi planlanan isimler üzerinde yoğunlaşacak.
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Beşiktaş'ta gündem teknik direktör. Şenol Güneş'in 1 Haziran itibariyle A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle hoca arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından ilk temaslara başlayacak.
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Siyah-beyazlılarda liste başı, Alanyasporla oldukça iyi bir grafik çizen Sergen Yalçın bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın efsane yıldızlarından olan Yalçın, taraftarın da istediği bir isim.
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Listede bulunan bir diğer isim ise lider Başakşehir'i adım adım şampiyonluğa götüren Abdullah Avcı. Avcı ismi yönetimin gündeminde olsa da tecrübeli çalıştırıcı için sezon sonu beklenecek.
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Tribünler 'Guti' diyor
Beşiktaşlı taraftarlar, Atiker Konyaspor karşılaşması sırasında siyah-beyazlıların yardımcı hocası Guti için sevgi gösterisinde bulunurken, bu duruma yöneticiler de kayıtsız kalmadı. Daha önce yapılan toplantılarda takımı Guti'ye emanet etme önerisi de taraftarın olumlu tepkisiyle pekişti.
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Yönetimin yarısına yakını, takımı tanıyan ve sezon boyunda futbolcularla diyaloğunu çok iyi noktaya getiren Guti'nin bu işin altından kalkacağı yönünde görüş bildirdi.
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Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulara, "Kolay bir süreç değil. Bizim böyle bir kültürümüz yok, umarım yaşadıktan sonra sahip oluruz. Bu emeğin karşılığını umarım alırız" ifadelerini kullanmıştı...