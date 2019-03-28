Abdullah Avcı bombası!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Abdullah Avcı 2 senelik A Milli Takım macerasının dışında 2006'dan bu yana Başakşehir Kulübü bünyesinde görev alıyor...
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İstanbul ekibinde kurduğu yapıyla her sezon sportif açıdan başarılarına başarı katan Avcı hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
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Bilindiği gibi Abdullah Avcı, Başakşehir Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatmıştı...
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Avcı'nın imza töreninde yaptığı o açıklama dikkat çekiciydi...
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"Genç Milli takımlarda çalışırken, 1 Haziran 2006'da bu yola başladık. 17 Kasım'da Milli takıma getirildim. Sonrasında da 5 Haziran 2014 itibariyle yeniden buluştuk. 4,5 sene sonunda geldiğimiz nokta son derece önemli."
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Fakat Başakşehir'le sözleşme uzatmasına karşın Avcı ile ilgili dedikodular bitmek bilmiyor.
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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş'ta Mayıs'ın sonlarında yapılacak başkanlık seçimi ve ligin bitmesinin ardından yeni teknik direktör de büyük ölçüde netlik kazanacak.
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Siyah-beyazlı yönetimin aday listesinde Başakşehir'le şampiyonluk kovalayan Abdullah Avcı bir numarada yer alıyor.
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Avcı için nabız yoklayan Başkan Fikret Orman ve ekibi, tecrübeli hocadan "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz, sezon sonu görüşelim" cevabını almıştı.
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Bu nedenle Orman'ın, Abdullah Avcı ile masaya oturmak için ligin son haftasını beklediği öğrenildi.
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Beşiktaşlı idareciler, 8 haftalık süreçte, yetkileri artırılacak olan Guti Hernandez'i de yakından takip edip, değerlendirme fırsatı bulacak.
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Bu iki isimden birisi olmaması halinde diğer adaylar değerlendirmeye alınacak.
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Öte yandan adı siyah-beyazlı takımla anılan Tayfun Korkut'un geçtiğimiz günlerde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret edip, Beşiktaşlı yöneticilerle konuştuğu ileri sürüldü.
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Abdullah Avcı yaptığı açıklamada adının başka kulüplerle geçmesiyle ilgili olarak ise 'Konuşulması doğru işler yaptığımızı gösteriyor, bu da beni mutlu ediyor." dedi.
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Medipol Başakşehir son oynadığı lig maçında Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı...