Abdullah Avcı Beşiktaş'ta! O ismi istemedi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu. Peki Abdullah Avcı, siyah beyazlı yönetimden hangi iki futbolcunun transferini istedi? Takımda görmek istemediği futbolcu kim? İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu. Şenol Güneş dönemi sonrası bir numaralı teknik direktör adayı olan tecrübeli çalıştırıcı ile dün resmen masaya oturuldu.
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Yöneticiler, Avcı'ya şartlarını sordu. Başarılı teknik adam, "Kendi ekibimle çalışmak isterim. İzin verirseniz 7 kişilik teknik kadrom var. Ayrıca Beşiktaş'ın eksiklerini bilen bir hocayım. Transfer gereken bölgeler için de görüş belirtmek isterim. Ekonomik koşulları, sözleşme şartlarını konuşmayı şu anda istemem" dedi.
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ABDULLAH AVCI'NIN BAŞAKŞEHİR'DEKİ EKİBİ
Recep Uçar (Yardımcı Antrenör)
Orhan Ak (Yardımcı Antrenör)
Haluk Güngör (Kaleci Antrenörü)
Yaşar Çevikel (Psikolojik Performans Analizi)
Caner Erol (Maç ve Performans Analizi)
Serdar Keşçi (Yrd. Maç ve Performans Analizi)
E.Özerk Tufan (Fiziksel Performans Antrenörü)
Can Kaplanoğlu (Bireysel Performans Antrenörü)
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HERKES HOCASINI BULDU
Beşiktaş cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Başkan Fikret Orman da, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek Avcı'yı resmen istedi. Pazarlıklar sonrası anlaşma sağlandı.
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Gümüşdağ, "Yarın 12.00'de (bugün) Abdullah Avcı ile buluşup gereken açıklamayı yapacağız" dedi. Başakşehir de Okan Buruk'la el sıkıştı. Kartal, 55 yaşındaki Avcı ile dün sözleşme imzaladı.
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Avcı, geçen sezon sonunda kendisine yapılan teklifi kabul etmemişti. Özbek kardeşler, sezon sonunda deneyimli teknik adamı ikna etmek için yoğun çaba sarf edecek.
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AVCI'DAN SONRA SIRA EPUREANU'DA
Beşiktaş, Avcı'nın yanı sıra sakatlığı sebebiyle mart ayından beri forma giyemeyen Alexandru Epureanu'yu da listesine aldı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli stoperi de Başakşehir'den isteyecek. 32 yaşındaki oyuncunun İstanbul ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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Başakşehir ise yaşı ilerlediği için bir teklif gelmesi halinde Epureanu'nun satışına sıcak bakıyor. Moldovalı oyuncu, İstanbul ekibiyle 163 maça çıkıp, 15 gol attı ve 1 asist yaptı. Başarılı isim kariyeri boyunca Süper Lig'de ise 129 maçta görev yaptı.
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SAĞ BEKE NAZIM SANGARE
Bu sezon sadece Gökhan Gönül ile yola çıkan Beşiktaş'ın iki bölgede oynayabilen Adriano dışında elinde başka sağ bek bulunmuyordu. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'da sergilediği performansla A Milli Takım'a yükselen Nazım Sangare'yi listesine aldı. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiği kaydedildi.
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ADEM LJAJİC TAMAM
Bu arada Beşiktaş, Adem Ljajic'i de 3 yıllığına satın aldığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Torino Kulübü'ne 3 sezon için 2019 ile 2021 tarihleri arasında 6.500.000 Euro ödenecektir" denildi.
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MUSTAFA PEKTEMEK'İ AVCI İSTEMEDİ!
Öte yandan Abdullah Avcı'nın istemediği ve sözleşmesi biten Mustafa Pektemek'le de yollar ayrıldı.
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Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile başarılı bir sezon geçiren ve adı Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılan 45 yaşındaki teknik direktör Okan Buruk, Karadeniz ekibi ile bugün yollarını ayırmıştı. Buruk'un yeni adresi belli oldu.
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TRT Spor'un haberine göre Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Okan Buruk'un menajeri, "Okan Hoca, Başakşehir ile anlaştı. Avcı'nın ayrılmasından sonra imza atacak." dedi.
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İSMAİL KARTAL RİZE'YE DOĞRU
Okan Buruk'un da Başakşehir'e gitmesinin ardından Çaykur Rizespor, teknik direktör adaylarını belirledi. Rizespor 2. yarıdaki müthiş performansıyla takımı lige bırakan Okan Buruk ile yolları ayırdı. A Spor'a konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal yeni teknik direktörü yönetim ile görüşeceklerini belirterek, "Rize'ye çift başlı Kartal" ifadesini kullandı.