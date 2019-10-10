Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Abdullah Avcı bahsetmişti, her şey ortaya döküldü! 'Kendini odaya kitleyip...'
Herkes bunu konuşuyor...
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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezona kötü başlamalarının ardından Manchester City’nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola’yı örnek göstermişti.
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Abdullah Avcı, son oynanan ve 2-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından ''3 sene evvel Pep Guardiola ilk defa kovulma hissiyatı duyuyorum demişti. Pep bile benzer şeyler yaşamıştı.'' sözlerini kullanmıştı.
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Avcı'nın bahsettiği Pep Guardiola örneğinin detayları ise ortaya çıktı.
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''Pep's City - The Making of a Super team'' kitabında kulübün sahibi Khaldoon Al Mubarek'in Pep Guardiola'yı istifadan döndürmesi konu alındı.
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Manchester City'de iki ilk sezonunu kupasız kapatan ve şampiyon Chelsea'nin 15 puan gerisinde kalan City'de Guardiola, ikinci sezonuna hızlı bir başlangıç yapmak istiyordu.
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Ancak sezonun henüz 2. haftasında 19 şut attıkları maçta Everton ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Guardiola, istifa etmeyi kafasına koymuştu.
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KENDİNİ ODAYA KİTLEDİ
Kitapta yer alan bilgilere göre Pep Guardiola, maçın ardından kendisini odaya kitledi ve uzun bir süre odadan çıkmadı.
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EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA KONUŞMADI
Eşi Cristina ve çocukları bile konuşmayı reddeden İspanyol teknik adam, uzun bir süre kendisini odaya kitleyince en son takımın sahibi Khaldoon Al Mubarek, ipleri eline alıyor.
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Khaldoon Al Mubarek, Pep Guardiola'nın yanına gelerek ''Bizim adamımız sensin, ne olursa olsun bu takımın başında sen kalacaksın. Merak etme ve yoluna devam et.'' diyerek tecrübeli teknik adamı ikna ediyor.
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O gün yaşananlar hakkında sözleri paylaşılan Khaldoon Al Mubarek, ''O akşam çok gergin ve zor anlar yaşamıştık. Ancak o akşam yaşadıklarımız, ardından binlerce harika an yaşanmasına vesile oldu. Çok zorlu bir iş yapılıyor, tabii stres bazen büyüyebiliyor.'' sözlerini kullandı.
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Manchester City'nin Futbol Direktörü Txiki Begiristain ise ''Khaldoon o akşam Pep Guardiola'ya ne kadar güvendiğini gösterdi. Pep'in ihtiyacı olan şey buydu. Kolay bir iş yapmadığını ve kulübün geleceğinin kendisi olduğunu söyledi. Pep bu sözleri duyduktan sonra çıkışa geçti.'' dedi.
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Bu konuşmaya kadar kupası olmayan İngiliz ekibi, o sezon İngiltere'de 3 kupa alarak sezonu tamamladı. Son iki sezonda ise toplam 6 kupanın 5'ini birden alarak müthiş bir başarıya imza attı.
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Manchester City'nin 100 puan toplayıp Premier Lig rekoru kırdığı sezonun kırılma anı ise bu konuşma olarak gösteriliyor.
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Pep Guardiola'yı örnek aldığını her fırsatta dile getiren Abdullah Avcı, sezon başında verdiği bir röportajda ''Manchester City ve Pep Guardiola'nın oyun anlayışını yakından seyrediyorum. Kendisini Bayern Münih'te de çok izlemiştim. Onun tarzını kendime benzetiyorum. Pep Guardiola'nın zekasını, oyun planlarını ve takım organizasyonlarını çok beğeniyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.
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"Pep, 'Kovulma hissiyatı duyuyorum' demişti"
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası bu açıklamaları yapmıştı...