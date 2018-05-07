Abdülkerim Durmaz patladı: Ligin kaderini değiştirdi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe - Bursaspor maçının ardından şampiyonluk yarışını değerlendirirken, önemli ve çarpıcı açıklamalarda da bulundu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Abdülkerim Durmaz'ın Fırat Aydınus hakkında yaptığı yorumlar ise oldukça çarpıcıydı. Abdülkerim Durmaz maçın ardından şunları söyledi:
Fotoğraflar: Arşiv
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"BEŞİKTAŞ LİGİ KÜÇÜK GÖRDÜ"
Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe ikinci olacak. İki takım taraftarları şunu kabul etsin. İnanın kadro kalitesi olarak bugün ilk 4 tam tersten olması lazımdı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi, kendi içinde düştüğü durumlar, ligi küçük gördü. Başakşehir de şampiyonluk ağırlığını taşıyamadı. Yoksa kadro kalitesi olarak Beşiktaş, Başakşehir ilk 2'de. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sonradan gelmesi lazım. Galatasaray bugün bir türlü oyuna ağırlığını koyamadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray ve Fenerbahçe önümüzdeki sezon radikal değişikliklere gitmek zorunda. Fenerbahçe 45 dakikasını hocamızın inadı yüzünden yine çöpe attı. Ondan sonra gir Valbuena, gir Janssen, gir Fernandao.
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Kurtulabilirsen kurtuluyor ama birçoğunda kurtulamadığı için şampiyonluk şansı pamuk ipliğine bağlı. İddiasız bir Bursaspor'la oynarken hala önlemli oyuncularla oynanır mı? Son 20 dakikada nasıl baskıya aldın? Son 20 dakikadaki kadroyu maçın başında yapacaksın.
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"ASIL HATA ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA..."
Ayrıca Fırat Aydınus'u konuşulanlar, ligin kaderini asıl belirleyen hata 2 hafta önce Alanyaspor - Galatasaray maçında yaşandı. Kimse konuşmadı. Çünkü Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi olayları arasında kaldı. Asıl onu konuşun. Ligin kaderini asıl belirleyen hata Alanyaspor - Galatasaray maçında yaşanmıştır.