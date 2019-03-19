Abdülkadir Ömür şoku! Şikayet ettiler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Trabzon'un yerel gazetlerinden Karadeniz Gazetesi'nde Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile ilgili ilginç bir haber yer aldı.
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Haberde gazeteye gelen bir telefon ve genç futbolcu hakkında yapılan şikayetin detayları aktarıldı.
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Detaylar şöyle;"Gelen bir telefon bizi önce şaşırttı, sonrasında ise duyduklarımız karşısında şoke etti. Arayan kişiler, Yomra ilçesinde bulunan Yalıncak Konakları’nda yaşayanlardı.
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Söze, “Abdülkadir Ömür’le ilgili bir şikayetimiz var. Bunu isteseydik adli makamlarla paylaşabilirdik ancak sizinle konuşmak istedik. Çünkü bunları yazarsanız, çocuk yaptığı yanlışı anlar bir daha yapmaz” diye başladılar, sonrasında ise yaşananları anlattılar:
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BU ÇOCUK SAKAT DEGİL Mİ?
“Geçtiğimiz hafta Abdülkadir Ömür ve 9-10 kişilik bir arkadaş grubu daha önce Burak Yılmaz’ın oturduğu eve geldi...
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Gece geç saatlere kadar sohbet ettiler. Ancak bunlar genç çocuk, bir süre sonra bu sohbet yüksek gürültüye neden oldu...
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Biz uyardık ancak pek önemsemediler. Bu çocuk sakat değil mi?"
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LİGDE 4 MAÇI KAÇIRDI
"Dinlenip kendini hazırlaması gerekmez miydi? O saate kadar neden ayakta?
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Bunu Ünal hocaya söyleyin. Kulağını çeksin. Yoksa bir değer, daha olmadan kaybolup gider.”
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Topuğunda ağrıları olan Abdülkadir Ömür, bir hafta Almanya'da tedavi görmüş daha sonra tedavisine Trabzon'da devam ediliyordu.
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Genç futbolcu tedavisi sürdüğü için 4 lig, 1 de kupa maçı kaçırdı.
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Trabzonspor, genç oyuncunun forma giymediği 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 de beraberlik alırken kupadan ise elendi.
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Abdülkadir Ömür geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu kulüp daha iyisini hakediyor" ifadelerini kullanmıştı... (VİDEO)