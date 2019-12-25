A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş'ten önemli açıklamalar!

GÜCÜMÜZÜ GÖRECEĞİZ İtalya karşısında kendi gücümüzü göreceğiz. Alacağımız netice galibiyet olursa çok seviniriz. Beraberlik de iyi. Kaybedersek de oynadığımız oyun bize güven verecek. İtalya maçına çıkarken turnuvanın ilk maçına çıkıyoruz. Kazansak da kaybetsek de önümüzde 6 puan olacak. Skor ne olursa olsun oynadığımız oyunun herkesin keyif aldığı bir oyun olmasını isteriz. Kötü bir sonuç alsak da başımız eğik olmayacak, bize bir güven verecek. Herkesi hayranlık içerisinde bırakacak davranışlar olsun. Bunlar bir tanıtımdır aynı zamanda.