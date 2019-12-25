A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş'ten önemli açıklamalar!
A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 ve Dünya Kupası hedefleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;
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DÜNYANIN GÖZÜ BU MAÇTA OLACAK
Başlangıç olarak İtalya ile oynayacağız. Dünyanın gözü bu maçta olacak. Bize çok görevler düşüyor. Hayallerimiz gerçeğe dönüştü. Her kesimin birlikte olduğu bir yarışmaydı bu. Euro 2020'ye gitmeyi garantiledik. Biz bugünü dünden daha iyi yaptık. Yarına daha iyisini yapmamız gerekiyor.
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ÇOK GURURLUYUM
Planlanan işin karşılığını gördük. Bundan dolayı çok gururluyum. Kaybettiğimiz zaman bize gideceğimizi söyleyenler oldu. Çok güzel tecrübeler edindik. Genç bir kadromuz var.
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HEM BEŞİKTAŞ HEM MİLLİ TAKIM ZORDU
İlk davet geldiğinde iki takımı aynı anda çalıştırmaya sıcak bakmıyordum. Arkasından tekrar böyle bir durum oldu. Kaçınılmaz bir durum haline geldi. Zor bir dönemdi hem Beşiktaş'ta hem milli takımda çalışmak.
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TÜRK İNSANINA GÜVENİLDİĞİNDE...
Bazıları Beşiktaş üzerinden benim üstüme gelenler oldu. En az hasarla atlattığımızı düşünüyorum. Türk insanına güvenildiği zaman, imkan ve zaman verildiği zaman başarır. Bana göre bu dönem öyle bir dönem. Sadece sportif başarı değil, yeni bir futbol dönemine girmemiz gerekiyor.
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Kasım ayına kadar başka hiçbir işle uğramadan bu şampiyonaya gitmek için çalıştık. Şahsım olarak bu turnuvaya ve ikinci kez Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyorum ama ülke olarak bütün turnuvalara katılmak gerekir.
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Kazandıklarınız değil, kaybettikleriniz size tecrübe katar. Fransa maçını kazandık ve İzlanda maçını sonrasında kaybettik. İzlanda maçları taktik anlamda bizim için çok önemliydi
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ZORLUKLARLA SAVAŞAN BİR MİLLETİZ
İstanbul'da maç oynanmıyordu, biz İstanbul'da oynayarak risk aldık. Risk almadan hedefe gitmek mümkün değil. Düştükten sonra kalkmasını da bilmek gerekir. Düştükten sonra boğuluyorsanız kabullenmişsiniz demektir. Biz millet olarak zorluklar karşısında savaşan bir milletiz.
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BİZ MİLLETİZ AYNI İNSANIZ
Biz milletin kendisiyiz. Benim değil bizim dememin sebebi de o zaten. Ben buranın sahibi değilim. Vatandaşın adına görev yapıyorum. Biz aynı milletiz, aynı insanız...
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MESELE TAKIM OLABİLMEKTİ
Ozan - Merih mi olacaktı, Kaan - Çağlar mı olacaktı... Burada bir tercih kullandık. O oynadı bu oynadı... Mesele bu değil. Mesele takım olabilmekti.
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Türkiye takımı sahiplendi, oynayan her oyuncu bizim oyuncumuz dendi. Bu da medyanın takıma desteğinden geçiyor. Elimizdeki mevcut kadroda çok büyük değişiklik yapmak istemiyoruz. Yusuf'a da geçmiş olsun diliyorum. Abdülkadir, Dorukhan düzelir mi, bakacağız
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GÜCÜMÜZÜ GÖRECEĞİZ
İtalya karşısında kendi gücümüzü göreceğiz. Alacağımız netice galibiyet olursa çok seviniriz. Beraberlik de iyi. Kaybedersek de oynadığımız oyun bize güven verecek. İtalya maçına çıkarken turnuvanın ilk maçına çıkıyoruz. Kazansak da kaybetsek de önümüzde 6 puan olacak. Skor ne olursa olsun oynadığımız oyunun herkesin keyif aldığı bir oyun olmasını isteriz. Kötü bir sonuç alsak da başımız eğik olmayacak, bize bir güven verecek. Herkesi hayranlık içerisinde bırakacak davranışlar olsun. Bunlar bir tanıtımdır aynı zamanda.
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KADROMUZU BOZMAYACAĞIZ
Şampiyonaya gidecek kadroyu bozmayacağız. Biraz üzerine koymaya çalışacağız. Oynayacağımız hazırlık maçlarında genel performansımızın üzerine çıkacağız. Andorra'ya da Fransa'ya da iyi futbol oynamak için çıktık. Bundan sonra da öyle olacak
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Savunmada oynamaya aday oyuncumuz fazla. Her zaman bir sıkıntı çıkabilir, hazırlıklı olacağız. Forvette bu turnuvayı geçirmeye aday Burak ve Cenk var. Bunlara ek olarak Kenan, Ahmet Kutucu, Enes var. Ligden beğendiğim bir iki oyuncu da var.
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Burak Yılmaz'ın performansı daha iyi olmalı, kendisine de söylüyorum. Cenk Tosun oynamasa da asla pes etmiyor, idmansız kalmıyor. Oynamayan oyuncunun kiralık da olsa oynayacağı bir kulübe gitmesinde fayda var.
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Azerbaycan'a düştüğümüz için çok mutluyum. Bundan daha iyisi olmaz. Kendi sahamızda gibi oynayacağız. Ama seyahat olarak bir sıkıntı var ki bu İsviçre'yi daha çok etkileyecek gibi görünüyor. Bugün futbol endüstriyel bir hal aldı. Yaşayış ona göre olmak zorunda.