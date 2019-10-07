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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğrafyar: Süleyman ARAT
07 Ekim 2019 - 19:40,

A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ve 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

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Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

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A Milli Takım'da Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Yusuf Yazıcı saha çalışmasına katılmadı.

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İspanya'dan kalkan uçakları akşam üzeri İstanbul'a inen ve kampa geç katılan Okay Yokuşlu ile Enes Ünal ise antrenmana yarım saat sonra dahil oldu.

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Koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

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Milli takımın çalışmasını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.

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Milli futbolcular Cenk Tosun, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü tesislerde bulunan golf arabasına bindi.

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A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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