9 yıldızın üstünü çizdi... Büyük temizlik!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Takımın geçen sezonki maçlarını izleyen Holandalı çalıştırıcı Phillip Cocu, hazırladığı raporu sportif direktör Comolli'ye sundu; 9 futbolcu topu ağzında.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Phillip Cocu, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu resmen açıklanmadan çok önce sarı-lacivertli takım için çalışmalara başlamıştı. Hollandalı teknik direktörün, takımdaki temel sorunları ve acil olan ihtiyaçları belirlemek üzere geçen sezonun neredeyse tüm maçlarını izlediği, yaptığı detaylı çalışmayı ise sportif direktör Damien Comolli'yle paylaştığı belirlendi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İşte 47 yaşındaki çalıştırıcının raporunda yer verdiği görüşlerden öne çıkan bazı ifadeler:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MAURICIO ISLA - Yaptığı hatalar tek kelimeyle korkunç! Kumaşı iyi ama bariz bir konsantrasyon sorunu var. Belli ki yeni şartlara uyum göstermekte zorlanmış. Devam edilmemeli.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NABIL DIRAR - Hücum anlamında takıma verdiği katkı sınırlı kalmış. Herhangi bir kanat oyuncusu da Dirar kadar katkı yapabilir. Onu kazanmaya çalışmak zaman kaybı olabilir. Satılabilir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GIULIANO - Bu tarz oyuncular, Brezilya'da bile birkaç takımda oynuyor. Üstlendiği rol çok ağır. 8 numara veya kanat olarak kullanılabilir ama on numara için eksik. Kalabilir ama onun bölgesine transfer lazım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ALPER POTUK - Çok enerjik ve hızlı bir oyuncu. Ancak sonuca odaklı oynamıyor. Üstlendiği görevin ona bü geldiği kesin. Kazanılabilecek bir oyuncu ama bu durum değişmesine bağlı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MATHIEU VALBUENA - Topla çok oynuyor ve takımı defansif anlamda çok sıkıntıya sokuyor. Hücumdaki katkısı tabii ki inkar edilemez ama agresif rakipler karşısında takımın başına çok dertler açabilir. Gönderilmesi kayıp olmaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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AATIF - Kanatta oynayacak artı hiçbir özelliğini göremedim. Basit oynaması, defansif katkısı iyi özellikleri ama benim sistemime göre yetenekleri fazla sınırlı. Kesinlikle satılmalı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VOLKAN DEMİREL - Çok hata yapıyor. Beşiktaş'la oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart affedilemez. Hayatım boyunca hiçbir oyuncunun atılmak için bu kadar çok uğraştığını görmedim. Kalırsa yedek olur.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İSMAİL KÖYBAŞI - Takımın en istikrarsız isimlerinden biri. Defans hattında oynuyor ama defans yapmayı bilmiyor. İleri çıkışlarda geri dönüş sorunu yaşaması nedeniyle takımı çok zor durumlarda bırakıyor. Satılmalı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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EN AZ 6 OYUNCU İSTEDİ - Phillip Cocu'nun sportif direktör Damien Comolli'ye sunduğu raporda, en az 6 transfere ihtiyaç olduğunu aktardığı belirlendi. Hollandalı teknik adamın raporuna, "Bir kaleci, en az bir stoper, bir 8 numara, iki kanat ve bir forvet almalıyız" diye yazdığı belirtilirken, ihtiyaçların karşılanması için takım içinden de çalışmalar yapılabileceğine yer verdiği tespit edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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EN BÜYÜK SORUN KALEDE - Cocu'nun, özellikle kaledeki sorunun büyük olduğunu, kanatların çok verimsiz çalıştığını, orta sahada ise kaliteli ayak eksikliğine dikkat çektiği ifade edildi. Cocu, forvet ihtiyacının ise "acil" olduğunu bildirdiği kaydedildi. (Fotomaç)