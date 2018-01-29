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87 yaşındaki Şerife nineden Arda'ya tepki!
Futbol
87 yaşındaki Şerife nineden Arda'ya tepki!
Galatasaray
fanatiği 87 yaşındaki
Şerife Alpat
, Başakşehir’de top koşturan
Arda Turan
’a Katıldığı TV programında veryansın etti.
Hürriyet Haber
29.01.2018 - 11:56
SON GÜNCELLEME
29.01.2018 - 12:16
Hürriyet Haber
29.01.2018 - 11:56
SON GÜNCELLEME
29.01.2018 - 12:16
1 / 6
Galatasaray fanatiği 87 yaşındaki Şerife Alpat, Başakşehir’de top koşturan Arda Turan’a Katıldığı TV programında veryansın etti.
Hürriyet Haber
29.01.2018 - 11:56
SON GÜNCELLEME
29.01.2018 - 12:16
2 / 6
BEYAZ TV’de hafta içi hergün ekrana gelen Nur Viral’ın sunduğu ‘Hayatta Herşey Var’programına katılan Şerife Nine,Galatasaray taraftarının büyük beğenisini kazandı.
Hürriyet Haber
29.01.2018 - 11:56
SON GÜNCELLEME
29.01.2018 - 12:16
3 / 6
Sunucu Nur Viral’ın kendisine hediye ettiği Galatasaray bayrağını sallayan Şerife nine,Başakşehir’e transfer olan Arda Turan’a kızgın olduğunu söyledi.
Hürriyet Haber
29.01.2018 - 11:56
SON GÜNCELLEME
29.01.2018 - 12:16
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Galatasaray’ın hiç bir maçını kaçırmayan Şerife Nine, ‘Fatih Terim birçok yerden teklif aldığı halde Galatasaray’a geldi.
Hürriyet Haber
29.01.2018 - 11:56
SON GÜNCELLEME
29.01.2018 - 12:16
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Arda’nın Başakşehir’e gitmesine çok kızdım. Onu çok seviyordum ama gözümden düştü’dedi. Şerife nine,yayına çıktıktan bir gün sonar Arda Turan’ın kendisini telefonla aradığını söyledi.
Hürriyet Haber
29.01.2018 - 11:56
SON GÜNCELLEME
29.01.2018 - 12:16
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Fatih Terim
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