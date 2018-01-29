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Futbol

87 yaşındaki Şerife nineden Arda'ya tepki!

Galatasaray fanatiği 87 yaşındaki Şerife Alpat, Başakşehir’de top koşturan Arda Turan’a Katıldığı TV programında veryansın etti.

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Galatasaray fanatiği 87 yaşındaki Şerife Alpat, Başakşehir’de top koşturan Arda Turan’a Katıldığı TV programında veryansın etti.

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BEYAZ TV’de hafta içi hergün ekrana gelen Nur Viral’ın sunduğu ‘Hayatta Herşey Var’programına katılan Şerife Nine,Galatasaray taraftarının büyük beğenisini kazandı.

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Sunucu Nur Viral’ın kendisine hediye ettiği Galatasaray bayrağını sallayan Şerife nine,Başakşehir’e transfer olan Arda Turan’a kızgın olduğunu söyledi.

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Galatasaray’ın hiç bir maçını kaçırmayan Şerife Nine, ‘Fatih Terim birçok yerden teklif aldığı halde Galatasaray’a geldi.

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Arda’nın Başakşehir’e gitmesine çok kızdım. Onu çok seviyordum ama gözümden düştü’dedi. Şerife nine,yayına çıktıktan bir gün sonar Arda Turan’ın kendisini telefonla aradığını söyledi.

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Fatih Terim

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