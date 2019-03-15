Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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85 takımla karşılaştı, 84'ünü yendi! Messi'nin yenemediği tek takım...
Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u 5-1 yenerek çeyrek finale uzanan Barcelona'da Lionel Messi, Xavi'nin rekorunu yakaladı. Arjantinli süperstar, Barça kariyeri boyunca 85 takımla karşılaştı. Bunlardan sadece bir tanesini yenemedi! O takımın adını söyleyebilir misiniz?
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Sorunun yanıtı burada...
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Dünya futbolunun zirve isimlerinden Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon mücadelesinde gösterdiği üstün performansla futbolseverleri büyüledi.
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Arjantinli futoblcu, Lyon galibiyeti sonrasında Barcelona'da Xavi Hernandez'in sahip olduğu 467 kazanma rekorunu yakaladı.
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Yıldız futbolcu Barcelona'da karşılaştığı 85 takımdan 84'ünü mağlup etti. 31 yaşındaki oyuncu, bu takımlardan sadece birisinde takıldı.
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Lyon'u eleyerek Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen Barcelona, bu arenada üst üste 12. kez son 8'e kalma başarısını gösterdi.
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16 yaşından bu yana A takımda mücadele veren Messi, bu süreçte 85 farklı takımla karşı karşıya geldi. Dünya yıldızı futbolcu, bu maçlarda rakipleri karşısında en az bir kez galibiyet yüzü gördü.
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Messili Barcelona, sadece UDA Gramenet isimli, şu anda Katalan 2. Ligi'nde bulunan bir takıma diş geçiremedi.
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Barcelona'nın 2004-2005 sezonunda Kral Kupası'nda karılaştığı Gramenet, Barça'yı 1-0 yenerek büyük sürprize imza atmıştı.
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Gremenet, uzatmalara giden maçı 97. dakikada bulduğu golle kazandı. Maça 11'de başlayan Messi,75. dakikada oyundan çıktı. O zamanlarda Barcelona'nın başında Frank Rijkaard bulunuyordu.
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Takımın efsane isimlerinden Carles Puyol, Andres Iniesta, Xavi ve Samuel Eto'o gibi isimler sahada olmasına rağmen, beklenmedik bir darbe almıştı Barcelona...