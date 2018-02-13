Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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8 yaşında takımından kovuldu, şimdi ise onlara bela oldu
24 yaşındaki golcü futbolcu 8 yaşında takımından kovuldu. Şimdi ise adeta eski takımına bela oldu.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Golcü futbolcunun hayat hikâyesi hepinizi çok şaşırtacak.
Foto: AJANSLAR
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Oynadığı 33 maçta 32 golü bulunan Harry Kane, Premier Lig'i sallamaya devam ediyor. Herkese ilham kaynağa olacak bir hayat hikâyesi bulunan Kane, 8 yaşında Arsenal'dan tombul ve atletik olmayan fiziği ile kovuldu. Hafta sonu oynanan Tottenham - Arsenal maçında Tottenham formasıyla maçtaki tek golü kaydeden Harry Kane, takımına galibiyeti getirdi. Bu olay ise adaya damga vurdu.
Foto: AJANSLAR
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Londra derbisinde Arsenal'i yıkan o golü Harry Kane attı! İzlemek için videoya tıklayınız...
Foto: AJANSLAR
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Tottenham formasıyla Premier Lig'de 100. golünü kaydeden Harry Kane, Players Tribune sitesinde 0'dan 100'e nasıl ulaştığını anlattı. İşte karşınızda Harry Kane:
Foto: AJANSLAR
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İKİ AĞAÇ ARASINDA OYNARDIM
Çocukken başarısızlık komik geliyor. Çok iyi hatırlıyorum. Evimizin yanında park vardı. Babam ve abimle gider, iki ağacı kale yapar ve futbol oynardık. Bunu yaparken çok mutluyduk. O yıllarda Arsenal altyapısında oynuyordum. Düşman sınırları içindeydim ama ne yalan söyleyeyim benim için büyük bir fırsattı.
Foto: AJANSLAR
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ARSENAL BENİ 8 YAŞINDA KOVDU
8 yaşındayken babam yanıma geldi ve ''Sana bir şey söylemem gerekiyor'' dedi. Elini omzuma koydu ve ''Harry... Arsenal seni takımdan attı'' dedi.
Foto: AJANSLAR
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DAHA ÇOCUKTUM VE ANLAMADIM
Bir tepki veremedim. Açıkçası bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyordum, çok gençtim. Babam ne beni ne de Arsenal'i eleştirdi. Sadece ''Merak etme Harry. Daha çok çalışacağız ve sana başka bir takım bulacağız. Tamam mı?'' diye konuştu.
Foto: AJANSLAR
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BAŞKA BİR BABA OLSA...
Şimdi o zamanlara bakınca babam olmasa daha çok üzüleceğimi görüyorum. Başka bir baba olsa, oğlunun başarısız olmasının ardından daha sert tepki gösterebilirdi. Ama benim babam, üzerimde hiç baskı yapmadı. Her zaman pozitif davrandı.
Foto: AJANSLAR
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DENEME MAÇINDAN SONRA...
Bölgesel takımlarda oynamaya başladım ve bir maçta Watford Scout ekipleri beni beğenmiş. Beni denemeye çağırdılar. Deneme maçı ise Watford - Tottenham maçıydı... Bu maç, Tottenham altyapısına katılmamı sağladı.
Foto: AJANSLAR
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HADİ BAKALIM KİM HAKLI, KİM DEĞİLBeyaz forma, üzerime daha çok yakışıyordu. Arsenal'e karşı oynadığım ilk maçı hatırlıyorum. 8 yaşındayken beni kovmuşlardı. Saçma gelebilir ama Arsenal'e karşı ne zaman oynasam ''Hadi bakalım kim haklı, kim yanıldı'' diyorum.
Foto: AJANSLAR
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KİRALIK GEÇİRDİĞİM 2 YIL
Foto: AJANSLAR
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MILWALL TARAFTARI ÇILGINDI! 18 YAŞINDA...
Mesela kiralık olarak 2012 yılında Millwall forması giyiyordum. Takım küme düşme hattındaydı ve kritik bir maç oynuyorduk. Millwall taraftarları başka bir seviye. Çok tutkulular. Hakem, hatalı bir karar verdi. Bu kararın ardından tüm taraftarlar sahaya bir şeyler atmaya başladı. Kafamın yanından bir sürü cisim uçuyordu. Henüz ilk maçlarımdan birisiydi ve ''Vay canına, bu resmen çılgınlık'' dedim.
Foto: AJANSLAR
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İLHAM KAYNAĞIM BRADY OLDU
Tom Brady bana ilham kaynağı oldu. Kendime daha çok inanmamı sağladı. Onu gördükten sonra daha çok çalışmaya başladım. Resmen Brady gibi düşünmeye çalışıyordum. Kendi kendime ''Ne olacak biliyor musun? Bunu yapacağım. Çok sıkı çalışacağım ve şans bana gelecek. Bu şansı kapacağım'' diyordum.
Foto: AJANSLAR
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12 YIL SONRA ARSENAL'E GOL...
2015 yılında derbi maçında Arsenal'e karşı çıktığımda tüylerim diken diken olmuştu. Atacağım gollerin hayalini kuruyordum. Nasıl gol atsam diye düşünüyordum. Arsenal beni küçükken göndermişti. Maça çıkarken ''Tamam, 12 yıl geçti... Şimdi bakalım kim haklı, kim değil'' dedim.
Foto: AJANSLAR
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100. GOL TEŞEKKÜRÜ Premier Lig'de 100 gole ulaştıktan sonra bazı kişilere teşekkür etmem lazım. Nişanlım Kate, Arsenal beni gönderdiğinde bana destek olan babam, bana ilham kaynağı olan Tom Brady ve beni böyle bir forvet haline getiren Mauricio Pochettino.
Foto: AJANSLAR
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GİTMİYORUM, BURADA KALIYORUM
Villas-Boas ile konuşmaya karar verdim ve ''Gitmek istemiyorum'' dedim. Kafası karışmış gibiydi. ''Oynamayacak olsam bile takımdan ayrılmak istemiyorum, burada kalıyorum'' dedim.