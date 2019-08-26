78 yıl sonra tarihi an! Messi böyle sarıldı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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La Liga’nın ikinci haftasında Barcelona sahasında Real Betis’i 5-2 yenerken 16 yaşındaki Ansu Fati tarihe geçti.
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16 yaş 300 günlük olan Ansu Fati, Barcelona tarihinde 1941-42 sezonundan beri forma giymiş en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
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Maçta 78.dakikada oyuna giren ve kısa süredeki performansıyla büyük alkış toplayan Fati’ye en büyük destek takımın yıldızı Lionel Messi’den geldi.
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Genç futbolcuyu karşılaşma sonrası sarılarak tebrik eden Messi bu anı kendi Instagram hesabından, “La Masia’daki çocukların A takıma ulaşma hayallerini gerçekleştirdiklerini görmek mutluluk verici” sözleriyle paylaştı.
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Maçın ardından tribünlere bakan ve Camp Nou’nun çimlerinde uzun süre kalan Fati, "Gerçek şu ki çok gergindim ama beni çok iyi karşılayan herkese, kulübüme, teknik direktörüme ve taraftarlara teşekkür ederim. Aileme, buraya gelmek için bana destek veren aileme baktım. Orada kaldım, çünkü inanamadım ve şimdi anın tadını çıkarmanın zamanı geldi ”dedi.
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Fati’nin babası Bori Fati de oğlunun oyuna girdiği anları gözyaşları içinde izledi.
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“Bu, hayatımın en mutlu günü. Şimdi huzur içinde ölebilirim. Barcelona’ya ve herkese minnettarım” diyen Bori Fati, Real Madrid’den maddi anlamda çok iyi bir teklif aldıklarını ancak Barcelona’nın kendilerine sundukları projeye inandıklarını da sözlerine ekledi.
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Geçtiğimiz sezon Katalan ekibin 19 yaş altı takımı kadrosunda bulunan ve UEFA Gençlik Ligi maçlarında oynayan Fati, sahaya çıktığı 9 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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Lionel Messi'nin Barcelona formasıyla attığı en güzel 10 golü izliyoruz...