78 dil biliyor, keman çalıyor, hukuk okuyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
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İran’ın 30 yaşındaki forveti Reza Ghoochannejhad alışık olmadığımız tarzda bir futbolcu... Almanca, İtalyanca, Portekizce, İngilizce, Felemenkçe, Farsça ve Fransızca bilen Reza aynı zamanda hukuk öğrencisi. İranlının en büyük aşkı ise elinden düşürmediği kemanı.
Koray DURKAL
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İran forması giyen oyuncuların hepsi farklı hayatlardan geliyor. Ancak içlerinde bir tanesi çok özel bir hikayeye sahip. Bu kişi takımın forveti Reza Ghoochannejhad. Hollanda’da Heerenveen forması giyen futbolcu, aynı zamanda bir dil uzmanı. reza, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İngilizce, Felemenkçe, Farsça ve Fransızca biliyor.
EĞiTiME DEVAM
Eğitim hayatına da devam eden İranlı, hukuk okuyor. Bitmedi! Sanata düşkün olan Reza, tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de keman çalıyor. Futbolu bıraktıktan sonra farklı bir yol çizmeye kararlı. Son bir şey daha, sosyal medyanın da büyük bir yalan olduğuna inanıyor. Bir futbolcudan daha fazlasısın Reza...
Koray DURKAL
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KUAFÖRÜNÜ ÖZEL JETLE KAMPA GETİRDİ
Fransa’nın yıldız futbolcusu Pogba’nın saçlarına olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. Sürekli yeni şeyler deneyen Pogba milli takım kampında da bu huyundan vazgeçmedi. Londra’daki kuaförünü özel jetle Rusya’ya getirten Pogba sadece kendi saçlarına değil kamptaki 12 arkadaşının da saçlarına el attı.
Koray DURKAL
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BİRİ BU ADAMI DURDURSUN
Arjantin maçının 2. yarısında oyuna giren İzlandalı rurik Gislason, sarı saçları ve yeşil gözleriyle büyük bir fenomene dönüştü. Maç öncesi Instagram’da 30 bin takipçisi olan futbolcunun takipçi sayısı şu an itibariyle 620 bin. Siz bu satırları okurken 700 bini bile geçmiş olabilir. Yeni Beckham arayışı içinde olan futbolseverlerin yeni ilahı İzlandalı Gislason olacak gibi.
Koray DURKAL
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NEYİN PEŞİNDESİN SENEGAL?
Arjantin maçının 2. yarısında oyuna giren İzlandalı rurik Gislason, sarı saçları ve yeşil gözleriyle büyük bir fenomene dönüştü. Maç öncesi Instagram’da 30 bin takipçisi olan futbolcunun takipçi sayısı şu an itibariyle 620 bin. Siz bu satırları okurken 700 bini bile geçmiş olabilir. Yeni Beckham arayışı içinde olan futbolseverlerin yeni ilahı İzlandalı Gislason olacak gibi.
Koray DURKAL
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JAPONYA'YA 3 PUAN DAHA VERİLMELİ2014 Dünya Kupası’nda stattaki çöpleri toplayan Japonlar, 2018’de de geleneği bozmadı. Kolombiya maçından sonra stadı tribündeki çöpleri temizledikten sonra terk ettiler. Japonya’ya galibiyetin dışında bir 3 puan daha verilmeli.