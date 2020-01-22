71 yaşında transfer yaptı! Tarihi rekor, 20 dakika...

Şerif Kunt, “1967’de başladığım futbol hayatımı hala sürdürmekteyim. 53 yıldır aktif futbolun içindeyim. Erzurum’dan teklif geldi, ben de bu bölgede bulunmak istedim. Trabzon’da, Ankara’da yaşadım. Mardin’de bulunduğum sürede hava daha ılımlıydı, Erzurum daha sert bir havaya sahip ancak ben bir sporcuyum, her şartlarda her havada oynamam gerekiyor." dedi.