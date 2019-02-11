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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol 6-0'ın ardından şok hareket! City-Chelsea maçında...
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Futbol
11 Şubat 2019 - 07:17,

6-0'ın ardından şok hareket! City-Chelsea maçında...

Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City sahasında Chelsea'yi 6-0 mağlup etti, Ada karıştı...

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Karşılaşmaya Sarri'nin Guardiola ile yaşadığı olay damga vurdu...

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Agüero yaptığı hat-trick ile karşılaşmaya damga vururkern City'nin diğer gollerini İlkay ve Sterling (2) kaydetti.

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Bu sonuçla Chelsea lig tarihinde ilk kez 6-0'lık bir mağlubiyet almış oldu.

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City aldığı bu galibiyetle 65 puana yükseldi ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

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Mücadelenin hemen ardından ise iki teknik adam arasında ilginç anlar yaşandı.

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Sarri'den şok hareket
Chelsea teknik direktörü Maurizio Sarri, maç öncesi Guardiola ile şakalaşıyordu ve keyfi yerindeydi...

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6-0'lık yenilginin ardından ise Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın elini sıkmadı.

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Manchester City'nin menajeri 6-0'ın ardından ilginç açıklamalar yaptı...

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Guardiola'nın sözleri şöyle;

"İnanılmaz bir maç oldu. İlk dört pozisyonda 3 gol attık ama skor 3-0'dan sonra Chelsea bizden daha iyi oynadı."

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"Agüero her sezon çok gol attı. İstikrarlı oyunculara bayılıyorum. Gençler gelir ancak bazıları uzun süre oynamaya devam eder"

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"Şu an lideriz ama Liverpool'dan daha fazla maç yaptık. Old Trafford'da Liverpool'un puan kaybı yaşamasını beklemeliyiz. Üstümüzde şampiyonluk baskısı yok."

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Manchester City'nin bu karşılaşma öncesinde Chelsea ağlarına gönderdiği en güzel 10 gol...

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