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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Çıldırtan yenilgi! 54 şut, 533 pas...
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Futbol
21 Mart 2019 - 13:28,

Çıldırtan yenilgi! 54 şut, 533 pas...

'Topun canı isterse' futbolda çok kullanılan bir tabirdir ve şansın maçı kazanmak çok önemli bir faktör olduğunu gösterir.

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Copa Sudamericana'da bu futbol klişesi gerçek oldu.

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Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki ikinci en büyük organizasyonu olan Copa Sudamericana 1. tur mücadelesinde Bolivya ekibi Nacional Potosi, sahasında Venezuela takımı Zulia'yı konuk etti.

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Ev sahibi takım rakibine maçın başından itibaren ezici bir üstünlük sağladı.

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Rakibine top göstermeyen Nacional Potosi yüzde 80 topla oynama oranıyla 533 pas yaptı.

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Bolivya ekibi maç boyunca rakip kaleye 54 şut çekti.

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Potosi, futbol tarihinin en ezici istatistiklerinden birine ulaşmasına rağmen gol atmayı başaramadı.

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Deyim yerindeyse 'Topun canı istemedi'

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Ancak ne olduysa son dakikada oldu ve konuk takım Zulia son dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Konuk ekip maç sonunda büyük bir sevinç yaşarken, ev sahibi takımda ise büyük bir hayal kırıklığı vardı.

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Bolivya ekibinin taraftarları da rakibine karşı her türlü istatistikte büyük bir üstünlük sağlayan takımlarının sahadan yenilgiyle ayrılmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

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İki takım arasında eşleşmenin rövanşı 17 Nisan'da Venezuela'da oynanacak.

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