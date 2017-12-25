5 yıldız isim! Fenerbahçe startı verdi...

İkinci yarıya güçlü girmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesi bir hayli kabarık...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Ligin ilk yarısının son bölümünde topladığı puanlarla şampiyonluğun güçlü adaylarından birisi haline gelen Fenerbahçe, devre arasında hem çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmek hem de yapacağı takviyelerle daha geniş ve güçlü bir kadroya sahip olmayı hedefliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ara transfer döneminde 5 aday futbolcudan 1 ya da 2'si alınacak. Sol bek için Zeca ve Baba Rahman, sağ kanat için Gaitan, orta saha için de Taider ve Grujic'in ismi ön palana çıkıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik direktör Kocaman ile yapılacak son toplantının ardından alınacak isimler belli olacak. Aday futbolcular arasında en çok öne çıkanların ise Gaitan, Zeca ve Taider olduğunu belirtiliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı lacivertliler ısrarla kadrosunda görmek istediği Gaitan'ın geçtiğimiz ay yaşadığı adale sakatlığının da geçtiği ve idmanlara başladığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe'de transfer startı Ziraat Türkiye Kupası'daki İstanbulspor maçı sonrası verilecek. (Takvim)