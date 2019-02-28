5 yılda 3 lig atladılar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe'yi eleyişi büyük ses getiren Ümraniyespor, çeyrek finalde ise Trabzonspor'u saf dışı bırakarak adını son 4'e yazdırdı.
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Süper Lig savaşını da bir alt kategoride 4. sırada sürdüren kırmızı-beyazlılar, futbolda az görülür cinsten bir başarıya imza attı.
İşte Ümraniyespor'a kısa bir bakış:
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1993 yılında Ümraniye Hekimbaşı'nda yer alan ve büyük bir patlama da yaşanan çöplük alanı, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla rehabilite edilerek 1995 yılında Ümraniyespor Tesisleri kuruldu.
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Amatör Lig'de yer aldığı 2010-2011 sezonundan sonra 5 yılda 3 lig birden yükseldi.
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Teknik direktör Ahmet Taşyürek takımını 2. Lig'den 1. Lig'e taşıdı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor.
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F.Bahçe ve Trabzonspor'la oynadığı 4 kupa maçında kalesinde sadece 1 gol gördü. Rakip ağları ise 5 kez havalandırdı. 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
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Sadece 4 tane 30 yaş ve üstü oyuncusu var. En önemli isimleri; Gabonlu Madinda, Appindangoye, Yunan Vasilogiannis ve Brezilyalı Leandrinho.
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Ümraniyespor, kadrosunda yer alan iki milli oyuncusunu (Madinda ve Appindangoye) FIFA sıralamasında 85. olan Gabon'a gönderiyor.
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FİNALDE G.SARAY GELSİN Ümraniyesporlu futbolcular, Trabzonspor'u 3-1'lik skorla yenerek Türkiye Kupası'ndan eledikleri maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
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Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, finale yükselmeleri halinde Galatasaray'a rakip olmak istediklerini söyledi.
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El Clasico’ya geçmiş yıllarda damga vuran Brezilyalı oyuncular... (VİDEO)