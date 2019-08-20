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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik / Takvim
20 Ağustos 2019 - 09:35,

5-0'ın ardından bomba patlıyor! 7 milyon euroya...

Sezona 5-0'lık Gazişehir galibiyetiyle muhteşem bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in kaybettiği, Trabzonspor’un berabere kaldığı ligin ilk haftasında Fenerbahçe müthiş bir başlangıç yaptı.

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Ligin yeni takımlarından Gazişehir’i ilk yarıda dağıtan Sarı-Lacivertliler’de oynanan iyi futbol ise yönetimi kesinlikle rehavete sokmayacak.

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Daha önce planlandığı gibi forvet, stoper, sol bek ve orta sahaya mutlaka birer takviye yapılacak.

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İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler...

5 2 Eylül’e kadar

2 Eylül’e kadar

Başkan Ali Koç’un daha önce söylediği gibi 2 Eylül’e kadar görüşmeleri yürütecek olan Fenerbahçe Yönetimi, gündemdeki oyuncuları en uygun şartlarla takıma kazandırmak istiyor.

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Vedat Muriqi dışında golcü alternatifi bulunmayan Fenerbahçe, Sassuolo formasını giyen Khouma Babacar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Ersun Yanal'ın verdiği onay sonrası yaklaşık 1 hafta önce harekete geçen Sarı-Lacivertliler, İtalyan kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaştı.

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Senegalli forvetin menajeriyle de el sıkışan yönetim sadece satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı yaşıyor.

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Alınan bilgilere göre Sassuolo opsiyonun 10 milyon Euro olması konusunda diretirken Fenerbahçe'nin teklifinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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Tarafların kısa süre içinde orta noktada buluşması bekleniyor. Geçen sezon Serie A'da 7 gole imza atan 26 yaşındaki Babacar güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

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Sarı lacivertlilerin sol bekteki hedefi ise Aleksandar Kolarov.

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Sarı-Lacivertliler daha önce İstanbul'a getirerek prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli futbolcunun kulübü Roma ile görüşmeleri sonlandırarak transferi tamamlayacak.

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Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığıyla devşirme sol bek Dirar'a mecbur kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok istediği isim Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov.

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Fenerbahçe'nin stoperdeki önceliği ise Manchester United forması giyen Marcos Rojo.

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Sarı lacivertliler İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki sol ayaklı stoper kiralanmayı planlıyor.

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Piyasa değeri 12 milyon euro olan Arjantinli stoper geçtiğimiz sezon 8 maçta forma giydi.

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Ön libero için ise Marsilya’dan Luiz Gustavo'nun transferi için çalışmalar sürüyor.

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Yönetimin bir süredir transferi için uğraş verdiği 32 yaşındaki Brezilyalı da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

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Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 38 maçta sahaya çıkarken, 4 gol kaydederken; yeni sezonun ilk iki maçında da 90 dakika sahada kaldı.

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