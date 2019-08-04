Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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40 milyon Euro'luk transferi ilk maçında protesto ettiler
Yaz transfer sezonunun en flaş hamlelerinden birini Rusya'nın Zenit St. Petersburg Kulübü yapmıştı.
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Rusya Premier Lig temsilcisi, dünya devi Barcelona'nın 22 yaşındaki yetenekli forveti Malcom'u 40 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer etti.
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Normal şartlarda taraftarların bağrına basması beklenilen Brezilyalı futbolcu, ilk maçında şok bir protesto ile karşılaştı.
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Mücadelede yönetimlerini hedef alan Rus taraftarlar, "Geleneklerimize bağlılık konusunda gösterdiğiniz liderlik için teşekkür ederiz" diyerek ironik bir gönderme yaptılar.
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Statta verdikleri bu mesajı internet ortamında yayımladıkları bildiriyle açan holiganlar şu ifadelere yer verdiler:
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"Biz ırkçı değiliz ve siyahi oyuncuların takımda olmaması bizim için önemli bir gelenek. Kulübün kişiliğini vurgulayan bir unsur, başka bir şey değil."
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"Avrupa'da yer alan birçok kuzey ülkesi gibi bizim de mental olarak Afrika, Güney Amerika, Avusturalya ve Okyanusya gibi kıtalarla bir bağlantımız yok"
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"Halklara ve kıtalara karşı kesinlikle bir tavrımız yok. Öte yandan takımda Zenit ruhu taşıyan oyuncuları görmek istiyoruz"
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Krasnodar ile oynanan mücadelede Zenit'te Malcolm'un yanı sıra başka bir Brezilyalı yıldız olan Doglas Costa forma giydi. Yeni transfer Malcom ise 72. dakikada oyuna dahil oldu. Mücadele 1-1 eşitlikle son buldu.
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Zenit taraftarları ırkçılık suçlamalarını kabul etmese de Rusya futbolu geçmişten gelen kötü imajını sürdürüyor.
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ROBERTO CARLOS'A MUZ ATILDI
2011-12 yılında Rus takımı Anzhi Mahaçkale'de forma giyen Brezilyalı efsane Roberto Carlos, burada birden fazla saldırıya uğradı.
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Carlos, Samara'da Krilya Sovetov takımıyla oynanan karşılaşmanın 89. dakikasında topu sahasından çıkarırken muz atılması üzerine kızarak sahayı terk etti.
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"SİYAHİ VE GAY FUTBOLCU ALMAYIN"
2012 yılında Zenit taraftarları eşcinsel ve siyahi futbolcuların transfer edilmemesi yönünde kampanya başlatmıştı.
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DÜNYA KUPASI'NDA CEZA ALDILAR
2018 Dünya Kupası'na ev sahibi yapan Rusya, Mayıs 2018'de Fransa ile oynadıkları hazırlık maçında tribünden yapılan ırkçı tezahüratlardan ötürü 25 bin Euro para cezası aldı.