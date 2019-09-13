Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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4 büyüklerin toplam borcu belli oldu! En borçlusu...
Türkiye'de yaz transfer dönemi geride kalan hafta sona ererken, yüklü miktarda borcu bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, transfer harcamalarında yine cömert bir yaklaşım sergiledi.
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Bu dönemde Beşiktaş 8, Galatasaray 14, Fenerbahçe 12 ve Trabzonspor da 17 futbolcuyu renklerine bağladı.
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Söz konusu 51 oyuncunun kulüplere toplam maliyeti ise bu sezon için menajer ücretleri hariç 716 milyon liraya (115,5 milyon avro) ulaştı.
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Dört büyüklerin toplam borcu 10,6 milyar lira
Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen dört kulübün, yüklü miktardaki borçlarına rağmen bu denli yüksek rakamlarla transfer yapması dikkati çekiyor.
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Salt bu sezon için 115,5 milyon avroluk yükümlülüğün altına giren "Dört büyükler"in, geçen sezon sonu itibarıyla borç miktarları şöyle:
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Fenerbahçe
3,7 milyar TL
6
Galatasaray
3,2 milyar TL
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Beşiktaş
2,6 milyar TL
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Trabzonspor
1,1 milyar TL
4 büyüklerin toplam borcu: 10,6 milyar TL
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Bağımsız denetçilere göre kulüpler "borca batık" durumda
Borsada işlem gören kulüpler, üçer aylık periyotlarda Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulunarak finansal raporlarını duyurmaktadır. Bu raporlarda kulübün ekonomik durumuna dair veriler ve bağımsız denetçilerin bu verileri değerlendirmesi yer alıyor.Denetçi raporlarında uzun zamandır 4 kulüp için de aynı ifadeler kullanılıyor: "Finansal tablolara göre işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizlik varlığını göstermektedir. Diğer taraftan söz konusu durum, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinde yer alan bir şirketin borca batık bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenlemelere girdiğinden, yönetim kurulunun tedbirleri alması gerekmektedir."
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Galatasaray 35,5 milyon avro ödeyecek
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yaz transfer döneminde 14 futbolcuyla mukavele imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu futbolcuların çoğuna bonservis ödemese de kiralama bedeli, oyunculara bu sezon verilecek yıllık ücret ve imza paralarının toplamı 35,5 milyon avroyu (220 milyon lira) buluyor. Bu çerçevede geçen sezon Süper Lig yayın haklarından 231 milyon lira kazanan Galatasaray, menajerlere verilen ücretler de hesaba katılınca, bu paranın tamamını yeni transfer ettiği 14 oyuncu için harcamış oldu. Sarı-kırmızılı kulübün ihracat kaleminde ise 4,5 milyon avroya (28 milyon lira) Sevilla'ya giden Fernando bulunuyor.
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Beşiktaş 27,3 milyon avro dağıtacak
Bu sezon 8 futbolcuyu transfer eden Beşiktaş, bu oyunculardan 5'ine bonservis bedeli öderken 3 oyuncu için kiralama yöntemine başvurdu.Bu transferler için siyah-beyazlı kulübün kasasından sadece bu sezon 27,3 milyon avro (170 milyon lira) çıkacak. Beşiktaş'ın ihracat defterinde ise 2 milyon avroluk bonservis bedeliyle Bologna'ya gönderilen Gary Medel dışında oyuncu bulunmuyor.
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Trabzonspor'dan transfere 15 milyon avro
Geçen sezon kiralık olarak bordo-mavili formayı giyen Caleb Ekuban'ın bonservisini alan Trabzonspor, bu transfer haricinde 16 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Futbolculara verilen yıllık ücretler ve bonservis bedelleri düşük gibi gözükse de oyuncuların maliyeti, menajer ücretleri hariç 15 milyon avroyu (93 milyon lira) geçti. Bu çerçevede Yusuf Yazıcı'yı rekor bir ücretle (16,5 milyon avro) Fransa'nın Lille takımına gönderen Trabzonspor, bu transferden kazandığı paranın neredeyse tamamını yeni oyuncuları için harcadı.
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Fenerbahçe 37 milyon avroluk yükün altına girdi
Yaz transfer döneminde Eljif Elmas'ı 16 milyon avro bonservis bedeliyle Napoli'ye satan Fenerbahçe, 12 futbolcuyu kadrosuna kattı.Bu transferlerin 6'sını bonservis bedeli ödeyerek gerçekleştiren Fenerbahçe, diğer oyuncuları kiralama ve imza parası karşılığında kadrosuna dahil etti. Tüm bu masrafların salt bu sezonki toplamı 37 milyon avro (230 milyon lira). Sarı-lacivertliler, kulüplerin en büyük gelir kaynağı olan Süper Lig yayın hakkından geçen sezon 160 milyon lira kazanmıştı.