3'ünden biri Beşiktaş'a gelecek! Cenk'in yerine...
Siyah beyazlılarda Cenk Tosun transferi için geri sayıma geçildi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ve Beşiktaş, Cenk Tosun transferiyle kasayı dolduracak. Yaklaşık 128 milyon lira karşılığında golcüsünü Everton'a satacak olan siyah beyazlılar, milli yıldızın açığını doldurmak için de 3 aday belirledi. Bu 3 isimden biri Kartal olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ile yolların ayrılmasının kesinleşmesi durumunda forvet transferi için çalışmalar hız kazanacak. Yönetimin elinde şu anda 3 isim bulunuyor. Bunlardan ilki sezon başında da gündeme gelen Balotelli.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fransa Ligi'nde 13 maçta 10 gol, Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gol ile oldukça iyi bir grafik yakalayan Balotelli bu kez Şenol Güneş'in vetosunu kırabilir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Balotelli'nin yanı sıra Orlando City forması giyen 22 yaşındaki Kanadalı oyuncu Cyle Larin ve Palmieras'ta oynayan 24 yaşındaki Miguel Borja'nın da gündemde olduğu öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Larin'in sözleşmesi ABD ekibiyle 31 Aralık itibariyle sona ererken Borja'nın ise Brezilya ekibiyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu oyunculardan hangisinin Beşiktaş forması giyeceği ise merak konusu. (Fotomaç)