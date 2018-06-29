350 milyonluk operasyon!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hisse fiyatlarını 1 TL’den 5 TL’ye çıkarma kararı alan Fenerbahçe, hissedarları da onaylarsa bu hamleyle kasasına 353 milyon TL koyacak.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA,DHA
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA,DHA
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Fenerbahçe 28 milyon 280 bin TL olan sermayesine 70 milyon 700 bin TL ekleyerek sermaye artırımına gitti ve hisse fiyatını 1 TL’den 5 TL’ye çıkartma kararı aldı. KAP’a açıklama yapan sarı lacivertliler SPK’nın da onaylaması ile hissedarlarına çağrıda bulunacak ve artırıma katılmalarını isteyecek.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA,DHA
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Her hissedar bu artırıma katılırsa kulübün de koyacağı para ile Fenerbahçe kasasına toplam 353 milyon TL para girecek. Eğer hissedarlar bu çağrıya uymazlarsa hisseler sarı lacivertli kulübe geri dönecek.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA,DHA
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Sermaye artırımına sarı lacivertli kulüp ise yaklaşık 235 milyon TL para koyacak. Bu parayı başkan Ali Koç kongre öncesi Fenerbahçe Kulübü’ne hibe olarak kendisinin koyacağını belirtmişti. Böylece sarı lacivertlilerin başkanı kongre öncesi söz verdiği gibi hatırı sayılır bir parayı kulübe hibe olarak sokmuş olacak. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onaylaması durumunda sarı lacivertliler ekonomik anlamda da derin bir nefes almış olacaklar.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA,DHA
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"BU SEZONDAN KEYİF ALMAYA BAKIN"
Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanına milli takım izninde bulunan neustadter, Mehmet Topal, Şener, Hasan Ali, Dirar ve Kameni ile sözleşmesi biten volkan Demirel katılmadı. Teknik direktör Phillip Cocu antrenman öncesi basın mensuplarına “Çok sık görüşeceğiz. Bu sezondan keyif almaya bakın. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız” dedi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: AA,DHA
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KADIKÖY'DE KOMBİNE ÇILGINLIĞI!
Fenerbahçe’de kongre üyelerine yönelik öncelikli kombine satışları başladı. Sabah erken saatlerden itibaren stat gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşurken şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kombinenin satıldığı öğrenildi. Genel satışlar 3 Temmuz’da başlayacak.