'35 milyon Euro'ya satarız'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olmanın hesapları yapan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca ile ilgili transfer iddiaları sürüyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Sezon başında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İspanyol kulübü Valencia, Anderson Talisca'yı gündemine aldı. La Liga'da bu sezonu ilk 4 içerisinde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen güney İspanya temsilcisi, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusuyla ilgileniyor. İspanyol AS Gazetesi, 24 yaşındaki oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes'in hem Valencia hem de Benfica kulüpleriyle fazlasıyla iyi ilişkilere sahip olması bu olası transferi kolaylaştıran bir etken olabileceğini iddia etti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Oyuncunun haklarını elinde bulunduran Benfica, Beşiktaş'la yapılan sözleşmeye 21 milyon euro'luk satış maddesi koymuştu. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon toplam 39 maçta çıktı. Talisca, söz konusu maçlarda 17 kez gol sevinci yaşarken 4 kez de asist yaptı. 32 maçta ilk 11'de başlayan 1,88 boyundaki Talisca, 2867 dakika sahada kalmıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş yönetiminin Anderson Talisca için 21 milyon euro'luk bonservis bedelini gözden çıkarması camiayı ikiye böldü. Sambacının bu paraya hemen alınması gerektiğini savunanlar da var, bu kadar yüksek bedele daha kaliteli oyuncuların bulunabileceğini savunanlar da. Taraftarların yaptığı gibi yöneticiler de artıları ve eksileri sürekli masaya konuluyor, tartışmalar yapıyor...
Fotoğraflar: Arşiv
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ALINSIN DiYENLER:
-Manshester City, De Bruyne'e 76 milyon euro, Real Madrid de James'e 75 milyon euro ödedi. Oscar ise Çin'e 60 milyon euro'ya gitti. Biz de Tailsca'ya 21 milyon euro verirsek en kötü ihtimalle 35 milyon euro'ya Çin'e satarız, her durumda kar ederiz.
-Diyelim ki Talisca'ya 21 milyon euro vermedik, yerine kimi alabiliriz? Paqueta en az 15 milyon euro, Fortounis keza öyle. Ya Talisca gibi adapte olamazlarsa?
Fotoğraflar: Arşiv
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ALINMASIN DiYENLER:
-Tottenham Eriksen'i Ajax'tan 13.5 milyon euro'ya; Chelsea de Everton'dan Barkley'i 16.9 milyon euro'ya aldı. Ziyech bile ancak 11 milyon euro etti. 21 milyon euro çok yüksek bir rakam.
-Dünya Kupası'na gitme ihtimali yüksek. Hadi gitti diyelim. 21 milyon euro verip, oynatmadan satılırsa, taraftar ne der?
-Şenol Güneş'ten önce kimse tanımıyordu. Güneş herhangi bir genci aynı şekilde parlatabilir. (Fotomaç)