34 milyon Euro'luk kayıp! Arda Turan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Avrupa piyasasına yüksek piyasa değeri ile giriş yapan Arda Turan, rekor seviyelere varan düşüşle dikkat çekti. İşte 24 milyon Euro'luk kaybın hikayesi...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Değeri ilk kez 18 yaşında Galatasaray forması giyerken belirlenen Arda Turan'ın o dönemki piyasa değeri diğer Türk oyunculara ve yaşıtlarına göre yüksekti. O dönem performansı ve yeteneği ile göz dolduran Turan'ın piyasa değeri 650 bin Euro'ydu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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İlk resmi maçına 2004 yılında Galatasaray forması ile çıkan ve 26 dakika sahada kalan Arda Turan, 2005 yılında Manisaspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Ege temsilcisinde 15 maçta boy gösteren Turan, genç yaşına rağmen oyun yapısıyla dikkatleri üzerine çekerken o sezon 2 gol atma ve 2 asist yapma başarısı göstermişti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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2 YILDA DEĞERİ 23 KAT ARTMIŞTI
Oynadığı futbolla otoritelerden tam not alan ve gelecek vadeden oyuncu olarak gösterilen Arda Turan, kendini daha da geliştirmiş olarak döndü Galatasaray'a... 2006 ve 2008 yılları arasında sarı kırmızılı forma ile Avrupa Kupaları dahil 77 maça çıkan Arda, bu müsabakalarda gösterdiği performansla da değerini katlamayı başardı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Arda, 77 karşılaşmada 15 kez ağları sarstı ve toplamda 33 asist yaparak genç yaşında fark yarattı. Bu performans ile Arda'nın 2008 yılı sonunda değeri tam 15 milyon Euro'ya ulaştı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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2011 yılına gelindiğinde ise Avrupa'daki takımların ciddi tekliflerle Galatasaray'ın kapısını çaldığı Arda Turan, 13 milyon Euro karşılığında La Liga ekiplerinde Atletico Madrid'in yolunu tuttu. 4 sezon kırmızı beyazlıların formasını giyen Turan, burada çıktığı 178 maçta 22 gol atıp 32 asist yaptı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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REKORUNU KIRDI! BEDELİ 38 MİLYON EURO...
Arda, 2015 yılına ise 35 milyon Euro'luk gibi yüksek bir rakamla girerken güncellenen piyasa değeri 2 Şubat 2015'te 38 milyon Euro'ya ulaştı ve kendi rekorunu kırdı. Arda, yine aynı yıl 6 Temmuz 2015'te 34 milyon Euro karşılığında La Liga devi Barcelona'ya transfer oldu ve La Liga macerasını sürdürdü.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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2 sezon Katalan ekibinin formasını giyen Arda, yıldız isimlerin arkasında kalmasına rağmen 55 maçta 15 gol attı. Arda, 11 de asist yapma becerisi gösterdi ancak o dönemin teknik patronu Luis Enrique'nin ilk 11'ine giremedi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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GERİLEME DÖNEMİ...
Dönem dönem forma şansı bulan Arda, takımın Valverde yönetimine geçmesiyle kadroda düşünülmeyen oyuncular listesine eklendi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Barcelona'dayken piyasa değeri düşmeye başlayan Arda'nın piyasa değeri, tarihler 5 Haziran 2017'yi gösterdiğinde 24, 1 Ocak 2018'i gösterdiğinde ise 12 milyon Euro'ya kadar geriledi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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SON DURAĞINDA REKOR DÜŞÜŞ!
2018 yılı devre arasında kendisini kıralık olarak 1,5 yıllığına Medipol Başakşehir'e bağlayan imzayı atan Arda Turan, 11 Süper Lig maçında sadece 2 gol atıp, 1 asist yapabildi. Eski günleri aratan performansıyla eleştirilerin de hedefi olan Turan'ın sezon sonundaki değeri, 4 milyon Euro oldu.