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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05 Temmuz 2019 - 11:51,

30 yıllık fiyasko!

Kulüplerin büyük bir ekonomik kriz içinde olduğu şu günlerde altyapı lafı ağızlardan eksik olmuyor. Özellikle en zorda olan üç büyükler için...

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1/51

Hürriyet Gazetesi yazarı Kenan Başaran kaleme aldığı araştırma yazısıyla Türk futbolunun altyapı skandalını gözler önüne serdi. İşte Başaran'ın yazısı...

2/51

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı altyapı beklentisi doğru mu? Trabzon’u katmıyorum çünkü bordo mavililer altyapıdan çıkardığı oyuncu bakımından rüşdünü ıspatlamış bir büyük kulüp. Buna mukabil baz aldığım 30 yılda çok sayıda oyuncu yetiştirse de üç büyükler kadar büyük başarılar elde edemedi; aksine geriledi. Üstelik borç harç bakımından onlardan da kötü durumda. 1990-91 sezonundan itibaren baktığımızda üç büyükler içerisinde altyapısı en verimli kulüp Galatasaray. Sarı kırmızılılar gerek yıldız gerekse orta seviye altyapı oyuncu sayısında tartışmasız şekilde iki ezeli rakibinden önde.

3/51PİŞSİN DİYE GİTMİŞ BİR DAHA DÖNMEMİŞ

PİŞSİN DİYE GİTMİŞ BİR DAHA DÖNMEMİŞ

Uzun süre forma giyme, milli takım, uluslararası transfer gibi kriterler gözününe alındığında Galatasaray, altyapısından 6 yıldız yetiştirmiş. Beşiktaş 2, Fenerbahçe ise 1 yıldız yetiştirmiş. Buna karşın bazı oyuncular var ki konumlandırmakta zorlanıyorsunuz. Misal Serdar Özkan, Batuhan Karadeniz ve Aydın Yılmaz…

4/51

Yıldız kumaşına sahip ama bunu yetiştikleri kulüpte tam manasıyla hayata geçirememiş isimler var. Diğer yandan yetiştikleri takımda banko olamayıp gittikleri takımlmarda yeniden doğan Volkan Babacan ve Mert Günok gibi örnekler de var. Ama bir çoğu da heba oluyor. 30 yıllık altyapı tablosunu incelerken futbolun kıyıcı yüzünü de görüyorsunuz. Sadece üç büyülerin altyapısına gelmiş ve büyük hayaller kurmuş ama harcanıp giden yüzlerce oyuncu…. Pişsin diye alt liglere gönderilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan yıldız adayları…

5/51Beşiktaş ve Fenerbahçe ya kapatsın ya devrim yapsın

Beşiktaş ve Fenerbahçe ya kapatsın ya devrim yapsın

Listeye A takımda en az 1 kez oynayanları aldım. Gittikleri takımda öne çıkmış ama çıktığı büyükte hiç oynamamış Ceyhun Eriş gibi bazı örnekleri de koydum. Siz de çoğunu hiç hatırlamayacaksınız veya “Vay be, şu çocuktan çok umutluyduk. Ne oldu şimdi ona” diyeceksiniz...

6/51

30 yıllık incelemede elbette bazı isimleri atlamış olabilirim. Kaynak olarak Transfermarkt sitesini aldım. Sitenin U21 adı altında oluşturduğu listelere baktım. Ama üç fazla üç eksik genel tablo budur. Bu tabloya bakınca Beşiktaş ve F.Bahçe’nin ya boşuna israf etmemesi veya altyapıya bakışında radikal biçimde değişime gitmesi gerekiyor.

7/51

Unutulmasın ki; Metin-Ali-Feyyaz’lı özkaynağa dayanan Beşiktaş’ın başarısının bir numaralı nedeni mecburiyetti. Artık harcayacak bir kuruşu olmadığı için o gençlere sarılmıştı ve mecburen doğru yapılmıştı. Trabzon’un bugün yaptığı gibi...

8/51

Borç da olsa harcanan para arttıkça, altyapıdan üst yapıya taşınan oyuncu sayısı azaldı. Çünkü ‘transfer’ yapmak daha kolay ve herkes için kârlıydı(!) F.Bahçe altyapısı üretse de, oyuncuları üstyapının gözüne giremiyor. Hazırcılık sürüyor. Altyapı kültürü en gelişmiş kulüp G.Saray... Çünkü, en çok güvenen ve şans vermekten kaçınmayan bir yapısı var.

9/51BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

Yıldız olan altyapı futbolcuları

10/51Nihat Kahveci

Nihat Kahveci

11/51BÜYÜK UMUT BAĞLANAN AMA TUTMAYAN

BÜYÜK UMUT BAĞLANAN AMA TUTMAYAN

Cemre Özbalkan

12/51Ali Cansun

Ali Cansun

13/51Sergen Yalçın

Sergen Yalçın

14/51Serdar Özkan

Serdar Özkan

15/51Batuhan Karadeniz

Batuhan Karadeniz

16/51Muhammed Demirci

Muhammed Demirci

17/51Ali Kuçik

Ali Kuçik

18/51ORTA KARAR OYUNCULAR

ORTA KARAR OYUNCULAR

Mehmet Sedef

19/51Yasin Sülün

Yasin Sülün

20/51Necip Uysal

Necip Uysal

21/51FENERBAHÇE

FENERBAHÇE

Yıldız olan altyapı futbolcuları

22/51Semih Şentürk

Semih Şentürk

23/51BÜYÜK UMUT BAĞLANAN AMA TUTMAYAN

BÜYÜK UMUT BAĞLANAN AMA TUTMAYAN

Abdülkadir Kayalı

24/51

Recep Niyaz

25/51

Beykan Şimşek

26/51

Uygar Zeybek

27/51Volkan Babacan

Volkan Babacan

28/51Mert Günok

Mert Günok

29/51ORTA KARAR OYUNCULAR

ORTA KARAR OYUNCULAR

Kerim Zengin

30/51

Can Arat

31/51GALATASARAY

GALATASARAY

Yıldız olan altyapı futbolcuları

32/51Arda Turan

Arda Turan

33/51Okan Buruk

Okan Buruk

34/51Fatih Akyel

Fatih Akyel

35/51Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

36/51Sabri Sarıoğlu

Sabri Sarıoğlu

37/51Ozan Kabak

Ozan Kabak

38/51BÜYÜK UMUT BAĞLANAN AMA TUTMAYAN

BÜYÜK UMUT BAĞLANAN AMA TUTMAYAN

Mustafa Kocabey

39/51Özgürcan Özcan

Özgürcan Özcan

40/51Aydın Yılmaz

Aydın Yılmaz

Şu an boşta olan 31 yaşındaki futbolcu son olarak geçtiğimiz sezon Karabükspor'da forma giymişti.

Aydın Yılmaz 2017 yılında Kasımpaşa'dan ayrıldıktan Adanaspor'a transfer oluncaya kadar yaklaşık yarım sezonu futbol oynamadan geçirmişti.

41/51Emre Çolak

Emre Çolak

42/51ORTA KARAR OYUNCULAR

ORTA KARAR OYUNCULAR

Mert Korkmaz

43/51Faruk Atalay

Faruk Atalay

44/51Kerem İnan

Kerem İnan

45/51Orkun Uşak

Orkun Uşak

46/51Aykut Erçetin

Aykut Erçetin

47/51Ferhat Öztorun

Ferhat Öztorun

48/51Uğur Uçar

Uğur Uçar

49/51Mehmet Güven

Mehmet Güven

50/51Semih Kaya

Semih Kaya

51/51

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