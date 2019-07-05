30 yıllık fiyasko!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kulüplerin büyük bir ekonomik kriz içinde olduğu şu günlerde altyapı lafı ağızlardan eksik olmuyor. Özellikle en zorda olan üç büyükler için...
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Hürriyet Gazetesi yazarı Kenan Başaran kaleme aldığı araştırma yazısıyla Türk futbolunun altyapı skandalını gözler önüne serdi. İşte Başaran'ın yazısı...
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı altyapı beklentisi doğru mu? Trabzon’u katmıyorum çünkü bordo mavililer altyapıdan çıkardığı oyuncu bakımından rüşdünü ıspatlamış bir büyük kulüp. Buna mukabil baz aldığım 30 yılda çok sayıda oyuncu yetiştirse de üç büyükler kadar büyük başarılar elde edemedi; aksine geriledi. Üstelik borç harç bakımından onlardan da kötü durumda. 1990-91 sezonundan itibaren baktığımızda üç büyükler içerisinde altyapısı en verimli kulüp Galatasaray. Sarı kırmızılılar gerek yıldız gerekse orta seviye altyapı oyuncu sayısında tartışmasız şekilde iki ezeli rakibinden önde.
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PİŞSİN DİYE GİTMİŞ BİR DAHA DÖNMEMİŞ
Uzun süre forma giyme, milli takım, uluslararası transfer gibi kriterler gözününe alındığında Galatasaray, altyapısından 6 yıldız yetiştirmiş. Beşiktaş 2, Fenerbahçe ise 1 yıldız yetiştirmiş. Buna karşın bazı oyuncular var ki konumlandırmakta zorlanıyorsunuz. Misal Serdar Özkan, Batuhan Karadeniz ve Aydın Yılmaz…
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Yıldız kumaşına sahip ama bunu yetiştikleri kulüpte tam manasıyla hayata geçirememiş isimler var. Diğer yandan yetiştikleri takımda banko olamayıp gittikleri takımlmarda yeniden doğan Volkan Babacan ve Mert Günok gibi örnekler de var. Ama bir çoğu da heba oluyor. 30 yıllık altyapı tablosunu incelerken futbolun kıyıcı yüzünü de görüyorsunuz. Sadece üç büyülerin altyapısına gelmiş ve büyük hayaller kurmuş ama harcanıp giden yüzlerce oyuncu…. Pişsin diye alt liglere gönderilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan yıldız adayları…
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Beşiktaş ve Fenerbahçe ya kapatsın ya devrim yapsın
Listeye A takımda en az 1 kez oynayanları aldım. Gittikleri takımda öne çıkmış ama çıktığı büyükte hiç oynamamış Ceyhun Eriş gibi bazı örnekleri de koydum. Siz de çoğunu hiç hatırlamayacaksınız veya “Vay be, şu çocuktan çok umutluyduk. Ne oldu şimdi ona” diyeceksiniz...
6/51
30 yıllık incelemede elbette bazı isimleri atlamış olabilirim. Kaynak olarak Transfermarkt sitesini aldım. Sitenin U21 adı altında oluşturduğu listelere baktım. Ama üç fazla üç eksik genel tablo budur. Bu tabloya bakınca Beşiktaş ve F.Bahçe’nin ya boşuna israf etmemesi veya altyapıya bakışında radikal biçimde değişime gitmesi gerekiyor.
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Unutulmasın ki; Metin-Ali-Feyyaz’lı özkaynağa dayanan Beşiktaş’ın başarısının bir numaralı nedeni mecburiyetti. Artık harcayacak bir kuruşu olmadığı için o gençlere sarılmıştı ve mecburen doğru yapılmıştı. Trabzon’un bugün yaptığı gibi...
8/51
Borç da olsa harcanan para arttıkça, altyapıdan üst yapıya taşınan oyuncu sayısı azaldı. Çünkü ‘transfer’ yapmak daha kolay ve herkes için kârlıydı(!) F.Bahçe altyapısı üretse de, oyuncuları üstyapının gözüne giremiyor. Hazırcılık sürüyor. Altyapı kültürü en gelişmiş kulüp G.Saray... Çünkü, en çok güvenen ve şans vermekten kaçınmayan bir yapısı var.
9/51
BEŞİKTAŞ
Yıldız olan altyapı futbolcuları
10/51
Nihat Kahveci
11/51
BÜYÜK UMUT BAĞLANAN AMA TUTMAYAN
Cemre Özbalkan
12/51
Ali Cansun
13/51
Sergen Yalçın
14/51
Serdar Özkan
15/51
Batuhan Karadeniz
16/51
Muhammed Demirci
17/51
Ali Kuçik
18/51
ORTA KARAR OYUNCULAR
Mehmet Sedef
19/51
Yasin Sülün
20/51
Necip Uysal
21/51
FENERBAHÇE
Yıldız olan altyapı futbolcuları
22/51
Semih Şentürk
23/51
BÜYÜK UMUT BAĞLANAN AMA TUTMAYAN
Abdülkadir Kayalı
24/51
Recep Niyaz
25/51
Beykan Şimşek
26/51
Uygar Zeybek
27/51
Volkan Babacan
28/51
Mert Günok
29/51
ORTA KARAR OYUNCULAR
Kerim Zengin
30/51
Can Arat
31/51
GALATASARAY
Yıldız olan altyapı futbolcuları
32/51
Arda Turan
33/51
Okan Buruk
34/51
Fatih Akyel
35/51
Emre Belözoğlu
36/51
Sabri Sarıoğlu
37/51
Ozan Kabak
38/51
BÜYÜK UMUT BAĞLANAN AMA TUTMAYAN
Mustafa Kocabey
39/51
Özgürcan Özcan
40/51
Aydın Yılmaz
Şu an boşta olan 31 yaşındaki futbolcu son olarak geçtiğimiz sezon Karabükspor'da forma giymişti.
Aydın Yılmaz 2017 yılında Kasımpaşa'dan ayrıldıktan Adanaspor'a transfer oluncaya kadar yaklaşık yarım sezonu futbol oynamadan geçirmişti.