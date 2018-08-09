3 transfer birden! Fenerbahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Sarı lacivertliler Benfica yenilgisi sonrası transferde gaza bastı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 11
Fenerbahçe, 3 transferi birden bitirmek için geri sayıma geçti. İşte o isimler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 11
Transferde şu ana kadar Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi isimleri renklerine bağlayan F.Bahçe’de birkaç oyuncunun daha kadroya katılması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 11
Sarı-Lacivertli yönetim transfere en kısa süre içinde son noktayı koymayı hedefliyor. Mali sıkıntılar nedeniyle ayağını yorganına göre uzatmak zorunda kalan ve hareket alanı sınırlı olan F.Bahçe’de Sportif Direktör Damien Comolli’nin en büyük sıkıntısı ise elden oyuncu çıkarmadan yeni transfer yapamaması.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 11
Comolli, öncelikle takımdan bazı oyuncularla yolları ayıracak. Sonra ise transfer harekatına başlayacak. Kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan için özellikle Avrupa’dan teklifler bekleyen Sarı-Lacivertliler, Salih Uçan’ı ise bir talip çıkması halinde elden çıkaracak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 11
Comolli daha sonra da transfer için harekete geçecek. Öncelik forvet transferi. Bacca ve Janssen ile pazarlıklar sürüyor. Bacca için Milan ile anlaşıldığı, Kolombiyalı golcünün İspanya’da beklediği teklif gelmezse F.Bahçe’ye gelebileceği iddia ediliyor. Janssen konusunda ise Tottenham ile kiralama konusunda pazarlıklar devam ediyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 11
F.Bahçe’de stoper transferinde ise son karar Marlon oldu. Barcelona ile yakın ilişkileri bulunan Ali Koç’un, bizzat devreye girerek İspanyol devinin yöneticileriyle Marlon’un kiralanması için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. Barça, geçtiğimiz sezon Nice’de kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki stoper için West Ham’dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti. Lyon’un Marlon için kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 11
JANSSEN
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 11
BACCA
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 11
MARLON (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 11
Van Hooijdonk'tan Fenerbahçelilere mesaj var! Hollandalı eski futbolcu, sarı-lacivertli kulübe mesaj göndererek, "Ali Koç'u tebrik ederim. Fenerbahçe taraftarını çok özledim" ifadelerini kullandı. Pierre van Hooijdonk'un açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...