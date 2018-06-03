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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>3 sezonda 77 gol! Süper forvet Beşiktaş'a
Futbol

3 sezonda 77 gol! Süper forvet Beşiktaş'a

Cenk Tosun'u Everton'a sattıktan sonra forvet hattında Negredo ve Love'dan beklediğini alamayan Beşiktaş, golcü arayışında.

Foto: AJANSLAR
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Yönetim geçen sezon da Fransız oyuncuyu çok istemiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Foto: AJANSLAR
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AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Futbol hayatına Avrupa'da devam etmek isteyen Gignac için ilk adımı atan yöneticiler oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.Bu görüşmede Fransız golcü için yıllık 2.5 milyon Euro önerildi.

Foto: AJANSLAR
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SON 3 SEZONDA 77 GOL ATTI

Meksika ekibi Tigres'te 3 sezondan beri oynayan Gignac geçen sezon oynadığı 42 resmi karşılaşmada fileleri 18 kez havalandırdı. Fransız golcü 3 sezonda ise toplam 77 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.

Foto: AJANSLAR
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MENAJER İMZA PARASI İSTEDİ

Beşiktaş Yönetimi'nin yıllık 2.5 milyon Euro teklifini değerlendirmeye alan Gignac'ın menajerinin 2 milyon Euro imza parası istediği öğrenildi. Yönetimin bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı öne sürüldü.

Foto: AJANSLAR
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CEZA ALANINDA ÇOK ETKİLİ

Fransız golcü Gignac özellikle ceza alanında hava toplarında çok etkili olurken tutulması zor bir futbolcu.

Foto: AJANSLAR
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PERFORMANSI GİDEREK DÜŞTÜ

Tıgres'te 3 sezondur oynayan Gignac ilk sezon 34, 2. sezon 25 gol attıktan sonra son sezon rakip ağları 18 kez havalandırdırdı. (Fotomaç)

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