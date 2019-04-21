3 puan sonrası olay sözler!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ligin 29. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk yarışında yara almadan yoluna devam etti.
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1/10
Bu maçın ardından yazarlarımızdan Hakan Ünsal ve İlker Yasin değerlendirmelerde bulundu.
2/10
Hakan Ünsal
90 dakika boyunca F.Bahçe maçının yansımaları hissedildi. Fenerbahçe derbisinde hem hakem hem de sonuç travması yaşamıştı Galatasaray. Hakem kararlarının sonuca etkisi, üstüne Kadıköy’de 20 yıllık derbi kazanamama serisinin bitmemesi ve en önemlisi şampiyonluk için büyük avantaj yakalayacağı fırsatı kaçırması... Bu durumdan kurtulup, tekrar konsantre olup lige dönmek kolay değildi Galatasaray için. İlk yarım saatte, sıkıntının su yüzüne çıktığı bir bölüm oldu. Kayserispor’a verilen pozisyon sayısı ve pozisyonların veriliş şekli Galatasaray için hiç normal değildi. Yenilen gole Diagne ile hemen cevap verilmesi, sorunun büyümeden çözülmesini sağladı. Ama asıl maçın bittiği an kırmızı kartı ile beraber penaltının gelmesi ile oldu.Diagne’nin goller atması, Emre Akbaba’nın istekli oyunu, Mariano’nun müthiş bindirmeleri ve temposu, Nagatomo’nun geri dönüşü öne çıkan performanslardı. Diğer taraftan, ilk yarı 3 gol atarak bitirmiş şampiyonluğa oynayan bir takımın, 1 kişi eksik oynayan rakibine karşı ikinci yarı hem tempoyu hem de gol sayısını artırmamış olması ise şaşırtıcı.
3/10
DAHA FARKLI OLMALIYDI
Maç boyunca saha içinde ve tribünde normal olarak hep geçen haftanın yansımaları hissedildi. Oyuncuların saha içi mücadele ve oyun isteklerindeki değişim, tribünlerin galibiyete ve atılan gollere rağmen coşkusunun az olması derbi etkisiydi. Yoksa, havası bozulmamış bir Galatasaray bu durumdaki Kayserispor’a ilk yarıda attığı kadar ikinci yarı da atabilecek bir takım.
4/10
TARAFTAR GÜCÜ LAZIM
Elbette yarış devam ediyor ve her şey değişebilir. Bunun için gelecek fırsata hazırlıklı olmak lazım. Kalan haftalarda Galatasaray taraftarını müthiş maçlar bekliyor. Çünkü, içeride oynanacak Beşiktaş ve Başakşehir maçları, sıralamayı direk değiştirecek kadar kritik ve taraftarın doğru desteğine çok ihtiyaç duyulacak. Aslında, takımın yapamadığını ya da eksiğini taraftarın tamamlayıp işi bitirmesi gerekiyor.
5/10
BELHANDA BU SEFER OLMADI
Fatih Terim, cezalı Onyekuru’nun yokluğunda kenarda Belhanda’yı kullandı ama istediğini alamadı. Onyekuru’nun Galatasaray için anlamı, olmadığı maçlarda daha net anlaşılıyor. Fernando da uzun zaman sonra iyi maçlarından birini oynadı. Fernando iyi olduğunda, Galatasaray daha düzgün işleyen ve az sorun yaşayan bir takım oluyor. Rakibin eksik olması da önemliydi elbette ama bu Fernando’nun iyi oyununu gölgelemez. Galatasaray ve Fatih hoca, bu maçın ilk yarısını dikkate almalılar. Çünkü yaşanan sıkıntılar ve bunların sebebine verecekleri cevaplar, Galatasaray’ın kalan haftalardaki maçlarına ve ligdeki yerine ışık tutacak.Maçın adamı: Mariano.
6/10
İlker Yasin
G.Saray, 10 kişi kalan Kayseri önünde dominant olamadı. Dün gece Fatih Terim’in ekibinde heyecan, motivasyon, oyuna hükmetmek yoktu. Terim ne yapıp etmeli artık bu duruma bir el koymalı.Ligin bitimine 5 maç kala G.Saray bu futbol anlayışı, tutuk, coşkusuz, sanki şampiyonluk gelmeyecek havasındaki oyunuyla mümkün değil şampiyon olamaz. Terim gibi motivasyon ustası bir teknik adamın ekibini bu sayılı final maçlarına hazırlayamaması da çok ilginç. Maç seçerek oynayan bence veteran Belhanda, eski günlerin uzağındaki Ndiaye, varlığı ve yokluğu belli olmayan Diagne, geçmişini arayan Emre Akbaba’nın silik futbollarını ortada Fernandao, kenarlarda Mariano ve Nagatomo ve Feghouli’nin etkili futbolları, asist ve golleri ışıltıya çevirdi. Oyunun ilk kırılma anı Emre Akbaba’ya gösterilmeyen kırmızı karttı. İkincisi, skor 1-1’ken Kayseri’nin 31 ve 35’te Sapunaru ve Umut ile kaçırdığı iki mutlak goldü. Ve sonuncusu, oyunun ve de Kayseri’nin kırılma anı, 38. dakikada eli başı hizasında topa temas eden Lopes’in kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakması ve penaltıdan Diagne’nin skoru 2-1’e getirmesi oldu. Maç 38’de penaltı ve kırmızı kart ile Kayseri için bitince ilk yarının uzatmalarında sağ bek Mariano’nun ortasında sol bek Nagatomo’nun kafası devrenin skorunu ilan etti.
7/10
Hikmet Karaman Şamil, Bilal ve Mensah gibi as oyuncularının yokluğunda maç süresince kendi futbol mantalitesini sahaya yansıttı ama Terim’in ekibinde heyecan, motivasyon, oyuna hükmetmek yoktu. Tamam, dünkü skoru Rinus Michels’in “En iyi netice en iyi futbola tercih edilir” yaklaşımıyla değerli buluyorum ama bu, arkadaki 5 maç için olumlu sinyaller vermiyor. Diagne’yi oynatarak kazanma isteğine saygı duyarım ama takım halinde coşkusuz, heyecansız, rakibi ısırmayan bu oyuncu grubunun Terim’in takımı olduğuna inanmakta zorlanırım. Geçen hafta 10 kişilik Fenerbahçe önünde dominant olamayan ve kazanma arzusunu gösteremeyen Galatasaray dün de 10 kişilik Kayserispor’a ikinci yarıda gol atamadı. Terim ne yapıp yapmalı şampiyonluk yolunda artık bu coşkuyu futbolcularına vermeli.
8/10
DIAGNE VE CHERY
G.Saray’a geliş maliyeti 13 milyon Euro’ya yaklaşan Diagne doğru transfer midir? Türkiye’deki kulüp yöneticileri Anadolu takımlarında olumlu performans gösteren futbolcuların kişiliklerine ve büyük takım oyuncusu olup olmadığına da bakmalıdır. Dün Kayseri’de Chery’nin takımı için göstermiş olduğu gayretin ve pozitif futbolun 10’da 1’ini Diagne geldiğinden beri gösteremiyor.
9/10
ÇAKIR’INKi KIRMIZI iSE PEKi BU NE?
2013 yılında Old Trafford’da M. United-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında United’lı Nani’nin ayağı hafif çaprazdan havada Arbeloa’nın kaburgalarına gelmiş ve Cüneyt Çakır çok itiraz gören bir kırmızı kart göstermişti. Dün daha tehlikeli pozisyonda, cepheden 2 metre yükselen Emre Akbaba’nın ayağı rakibin başına geldiğinde Arda Kardeşler VAR’a bile gitmeden bir sarı kart gösterdi. Bunun nasıl bir eyyam olduğunu anlayamadım. Çakır’ı arayacak, “Senin gösterdiğin kırmızı kart ise bu ne” diyecektim ama İzmir’de maç yönetiyordu. VAR’ın ne Türk hakemine ne Türk futboluna fayda getirmeyeceği inancımı sürdürüyorum.Maçın adamı: Mariano.